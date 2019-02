Zamestnanci nemeckého závodu Audi v Maďarsku dosiahli zvýšenie miezd

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. februára (TASR) - Zamestnanci maďarského závodu nemeckej automobilky Audi sa v stredu (30. 1.) dohodli s vedením na zvýšení miezd a skončili štrajk. Ten sa začal predchádzajúci týždeň a narušil výrobu v materskej továrni v Nemecku. Úspech štrajku zvýraznil závislosť nemeckého automobilového priemyslu na pracovnej sile v strednej Európe. Uviedol to portál britského denníka Financial Times.Maďarský protest vyvolal vrásky na čele ostatných kapitánov nemeckého priemyslu, ktorí sa doteraz spoliehali na lacnú a pomerne kvalifikovanú pracovnú silu v strednej Európe. Takmer 13.000 zamestnancov Audi, dcérskej firmy koncernu Volkswagen v Győri, si vymohlo zvýšenie miezd o 18 %.Úspešný štrajk v krajine, v ktorej hrajú odbory zanedbateľnú úlohu, by mohla podľa pozorovateľov povzbudiť pracovníkov aj v iných sektoroch. Na 14. marca už ohlásili generálny štrajk odbory, ktoré zastupujú zamestnancov maďarskej verejnej sféry.uviedol britskému denníku Milan Nič z nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku.Štrajk v Győri totiž ovplyvnil závod Audi v Nemecku tým, že mu prestal dodávať motory, ktoré sa vyrábajú v Maďarsku.V Maďarsku rovnako ako v Poľsku, na Slovensku alebo v Českej republike ubúda pracovných síl. V treťom štvrťroku vlaňajška sa podľa Eurostatu zvýšili mzdy v Maďarsku o 9 %, v ČR a na Slovenku o 7 %. A výsledok štrajku v Audi ukazuje, že budú musieť rásť ďalej.O nespravodlivé rozdiely v mzdách v regióne sa opierala aj argumentácia maďarských odborárov. Uvádzali, že zamestnanci tovární Audi a ďalších dcérskych firiem Volkswagenu zarábajú o 39 % viac, v Česku o 25 % a na Slovensku o 28 % viac ako v Maďarsku.