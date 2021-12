Zamestnanci nemocníc by mohli podstúpiť povinné očkovanie, nemeckí poslanci rokujú o návrhu zákona

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemeckí poslanci v piatok diskutujú o návrhu zákona, ktorý by vyžadoval povinné očkovanie proti koronavírusu od zamestnancov nemocníc a opatrovateľských domovov. Neočkovaným ľuďom by inak hrozila strata práce. Minister zdravotníctva Karl Lauterbach sa v parlamente vyjadril, že je neslýchané, že niektorí ľudia, ktorí pracujú s obzvlášť zraniteľnými osobami, stále nie sú očkovaní.O návrhu zákona rozhodujú poslanci v zrýchlenom konaní a je pravdepodobné, že dostane zelenú. Je prvým z dvoch návrhov o povinnom očkovaní v Nemecku. Druhý návrh, ktorý by nariadil povinné očkovanie pre všetkých, ešte pripravujú a parlament by o ňom mohol debatovať na budúci mesiac.Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) je proti všeobecnému povinnému očkovaniu. Hlasovanie proti tomu avizovali aj niektorí členovia ďalších strán vrátane niekdajšieho ministra zdravotníctva bývalej vlády Angely Merkelovej.V 83-miliónovom Nemecku je podľa oficiálnych dát proti ochoreniu COVID-19 plne zaočkovaných 69,4 percenta obyvateľov.