Zamestnanci poisťovne prispeli Prešovu z vlastných výplat

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) - Tragická udalosť zo začiatku decembra, keď explózia v bytovom dome na Mukačevskej ulici 7 v Prešove zanechala ľudské obete a zničila majetok ľudí, otriasli celým Slovenskom. Ihneď, ako to bolo možné, začala Allianz – Slovenská poisťovňa obhliadať škody klientov v mieste výbuchu a už tri dni po nešťastí dostali prví poškodení poistné plnenia a zálohy, aby mohli čo najskôr začať s opravami.Okrem výplaty poistného plnenia sa stovky zamestnancov poisťovne rozhodli venovať časť svojej výplaty na pomoc poškodeným. Do dobrovoľnej zbierky sa zapojilo až 314 zamestnancov poisťovne. Spoločne vyzbierali 7777 eur. Nadácia Allianz sa zaviazala pridať päťnásobok, ktorý zaokrúhlila na 40.000 eur. Dohromady tak do Prešova poputuje na pomoc poškodeným 47.777 eur.uviedol prezident poisťovne Todor Todorov.Podobnú zbierku na pomoc poškodeným zorganizovala poisťovňa už v roku 2011. Vtedy zamestnanci prispeli sumou 7059 eur na pomoc obetiam zemetrasenia a cunami v Japonsku. Finančná zbierka na pomoc poškodeným obyvateľom v Japonsku bola vyhlásená v rámci celej skupiny Allianz SE. Celá poisťovacia skupina vtedy venovala Japonsku v prepočte približne 270.000 eur.