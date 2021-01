Zamestnanci pracujúci z domu sú spokojnejší, personalisti chcú využívať zdieľané stoly

Zamestnancom chýba kontakt s kolegami

Česi riešia situáciu podobne ako Slováci

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Približne polovica firiem na Slovensku predpokladá pre rok 2021 efektívnu kombináciu práce z domu a dochádzania na pracovisko.Ako ďalej vyplynulo z prieskumu HR Pulse, ktorý iniciovala spoločnosť Profesia spolu so svojou českou pobočkou a Open HR Forum, desatina slovenských personalistov potvrdila, že v roku 2020 dospeli k rozhodnutiu o znižovaní kancelárskych kapacít a zavedení zdieľaných pracovných stolov. Zamestnanci tak budú pracovať prevažne z domu a do práce budú chodiť iba tí, ktorí to v daný deň budú nevyhnutne potrebovať.Približne štyri z desiatich firiem na Slovensku taktiež v prieskume potvrdili, že zamestnanci sú počas dlhodobej práce z domu spokojnejší alebo rovnako spokojní ako v časoch pred Covidom "Zároveň však treba dodať, že nálady zamestnancov sú rôznorodé a nie každému práca z domu vyhovuje. Približne štvrtina firiem u nás potvrdila, že ich pracovníci cítia väčšiu nepohodu, prípadne sú menej spokojní," konštatuje Profesia. Pracovníkom chýba najmä kontakt s kolegami.Do prieskumu sa zapojilo 128 firiem na Slovensku a 228 zamestnávateľov v Českej republike. Dáta sa zberali v októbri a novembri 2020.Najväčšie zastúpenie mali špecialisti z oblasti ľudských zdrojov v IT, obchode či vo výrobe. Podľa výsledkov pritom personalisti v Českej republike riešia aktuálne témy v súvislosti s pandémiou podobne ako HR odborníci na Slovensku.