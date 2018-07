Zamestnanci SAV sú pre transformáciu v právnom vákuu, tvrdia odbory

Na snímke zľava predseda Odborového zväzu Slovenskej akadémie vied (SAV) Andrej Rusnák a členovia výboru Rady Odborového zväzu SAV Peter Magdolen a Viktor Valentíny počas tlačovej po mimoriadnom zasadnutí Rady Odborového zväzu SAV v Bratislave 18. júla 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. júla (TASR) - Zamestnanci Slovenskej akadémie vied (SAV) sa od 1. júla nachádzajú v právnom vákuu, čo je spôsobené komplikáciami pri transformácii jednotlivých ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Po mimoriadnom zasadnutí odborového zväzu pracovníkov SAV to na tlačovej konferencii uviedol jeho predseda Andrej Rusnák. Podľa odborov bolo zamestnancom SAV sľúbené, že si prechod na VVI nikto ani nevšimne. Všimli si to však, a teraz kladú otázky.Ústavy SAV sa už stali verejnými výskumnými inštitúciami, sú založené, ale nestihli sa ešte zaregistrovať do registra verejných výskumných inštitúcií, čo sa malo stať k 1. júlu. Rezort školstva tvrdí, že pre chýbajúce dokumenty a nedostatky v doručených materiáloch, ktoré mala akadémia vypracovať.povedal Rusnák s tým, že v tomto bode nemôžu jednotlivé ústavy vystupovať ako plnoprávne organizácie z hľadiska uzatvárania pracovných zmlúv či vyúčtovania pracovných ciest.Rusnák priznal, že stav transformácie SAV nie je celkom vecou odborov.zdôraznil.Podľa Rusnáka odbory o situácii komunikovali aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nom. SNS).uistil.Na margo možných odchodov ľudí zo SAV z dôvodu aktuálnej situácie Rusnák špekulovať nechcel. Povedal však, že by to boli veľké straty pre vedu.podotkol.Člen výboru Viktor Valentíny priznal, že zamestnanci SAV sú nervózni a nevedia, ako dlho to bude trvať.apeloval.Zákonom vyžadované podklady potrebné pre transformáciu jednotlivých ústavov SAV na VVI mali až na štyri výnimky množstvo nedostatkov, neboli doručené v zákonnej lehote, pričom dodnes nie sú kompletné. Novinárom to minulý týždeň povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Reagovala tak na slová šéfa SAV Pavla Šajgalíka, podľa ktorého ak sa riadne nedokončí proces transformácie ústavov SAV na VVI, akadémia môže zaniknúť. Lubyová takýto scenár vylučuje.povedala Lubyová s tým, že absentovali napríklad údaje o členoch dozorných rád.Ministerstvo školstva našlo aj v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí.ozrejmila šéfka rezortu.Keďže podľa Lubyovej bola obava, aby sa SAV neocitla v právnom vákuu, 11. júna sa na rokovaní parlamentného školského výboru do zákona vsunuli opatrenia, aby sa tomu zabránilo.konštatovala Lubyová s tým, že ústavom nič nebráni, aby sa urýchlene registrovali ako VVI podľa súčasného zákona.