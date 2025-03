Zamestnanci sociálnych služieb v Bratislave vyšli do ulíc, žiadali vyššie platy a hrozili odchodmi

13.3.2025 (SITA.sk) - Štvrtkový protest zamestnancov sociálnych služieb a zdravotníctva v Bratislave prilákal takmer 500 účastníkov. Organizoval ho Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) . Protestujúci spoločne vyjadrili nesúhlas so súčasnými pracovnými a platovými podmienkami. Ďalší zamestnanci sa k protestu pripojili symbolicky na pracoviskách oblečení do červených tričiek.Protestujúci s mottom „Naše ruky sú plné práce, naše vrecká prázdne“ upozornili na dlhodobo neriešené problémy zamestnancov sociálnych služieb, najmä nízke platy a rastúcu pracovnú vyčerpanosť. Cieľom protestu bolo vyvolať širšiu diskusiu o potrebných systémových zmenách.„Zamestnanci sociálnych služieb sa starajú o tých najzraniteľnejších, no sami čelia neudržateľným podmienkam. Ak sa situácia nezlepší, môže dôjsť k odchodom pracovníkov, čo ohrozí dostupnosť starostlivosti pre tisíce ľudí,“ vyhlásil na proteste predseda SOZ ZaSS Anton Szalay Pracovná neistota a nedostatočné mzdy sú podľa odborárov problémom, ktorý sa dlhodobo ignoruje. Priemerný vek zamestnancov presahuje 50 rokov a ukončenie stabilizačných príspevkov môže viesť k masívnemu odchodu personálu. Ak nedôjde k zmenám, odborový zväz plánuje v nátlakových akciách pokračovať.