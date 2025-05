Zamestnanci súdu v Buenos Aires objavili nacistické spisy v debnách od šampanského

Po druhej svetovej vojne sa Argentína stala útočiskom pre tisíce nacistov vrátane vojnových zločincov ako Adolf Eichmann, ktorého v roku 1960 zadržali v Buenos Aires a následne popravili v Izraeli. Nacistický lekár Josef Mengele sa tiež skrýval v Argentíne, neskôr utiekol do Paraguaja a Brazílie, kde zomrel. Argentínska židovská komunita bola v minulosti terčom bombových útokov – v roku 1994 na centrum AMIA, kde zahynulo 85 ľudí, a v roku 1992 na izraelské veľvyslanectvo, kde prišlo o život 29 osôb.





17.5.2025 (SITA.sk) - V pivnici najvyššieho súdu v argentínskom Buenos Aires objavili zamestnanci sedem debien so starými pohľadnicami, fotografiami, nacistickou propagandou, zápisníkmi a inými dokumentmi nacistickej strany z obdobia druhej svetovej vojny. Materiály boli ukryté v debnách od šampanského od roku 1941, informoval súd v pondelok s tým, že je to „objav globálneho významu“.Podľa vyjadrenia súdu jeden zo zamestnancov pri presúvaní nezdigitalizovaných archívov nahliadol do debny a našiel materiály „určené na upevnenie a šírenie ideológie Adolfa Hitlera v Argentíne“. Zvyšok debien otvorili o niekoľko dní za prítomnosti hlavného rabína židovskej organizácie AMIA a predstaviteľov Múzea holokaustu v Buenos Aires. Argentína má najväčšiu židovskú komunitu v Latinskej Amerike, no zároveň bola po vojne útočiskom pre mnohých nacistov, ktorí ušli z Európy po genocíde šiestich miliónov Židov.„Vzhľadom na historický význam nálezu a potenciálne kľúčové informácie, ktoré môže obsahovať, nariadil predseda najvyššieho súdu Horacio Rosatti dôkladnú analýzu všetkých nájdených materiálov,“ uviedol súd. Cieľom je zistiť, či dokumenty obsahujú informácie o holokauste alebo stopy, ktoré by mohli objasniť neznáme aspekty, napríklad pohyb nacistických financií na globálnej úrovni.Debny boli v júni 1941 zaslané z nemeckej diplomatickej misie v Japonsku na veľvyslanectvo v Buenos Aires japonskou nákladnou loďou. Nemeckí diplomati tvrdili, že sú to osobné veci, no zásielku zadržali colné orgány a stala sa predmetom vyšetrovania špeciálnej komisie pre „anti-argentínske aktivity“. Súd neskôr nariadil ich zhabanie a debny skončili v archíve najvyššieho súdu.