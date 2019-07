ZAMESTNANCI U.S.STEEL KOŠICE ŽIADAJÚ VLÁDU O ZÁCHRANU OCELIARSTVA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júla (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) by sa mala zaoberať situáciou v oceliarskom priemysle. Vyzývajú ju k tomu zamestnanci spoločnosti U.S. Steel Košice. Spoločnosť koncom minulého týždňa ohlásila, že do roku 2021 zníži počet zamestnancov v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Odborári zároveň odštartovali rokovania s vedením spoločnosti, aby sa nenaplnili predpovede o masívnom prepúšťaní.