Zamestnanci veľkých firiem v USA sa musia najneskôr do začiatku roka 2022 dať zaočkovať

Zamestnanci veľkých podnikov v USA musia byť do 4. januára zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19

V opačnom prípade budú musieť raz do týždňa absolvovať test na prítomnosť koronavírusu. Vyplýva to z rozhodnutia federálnej vlády, ktoré nadobudlo účinnosť vo štvrtok.

Hrozia im pokuty

Prísnejšie pravidlá

Majú na výber

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia uviedla, že podnikom, ktoré nebudú opatrenie dodržiavať, hrozia pokuty vo výške takmer 14-tisíc dolárov za každé jedno porušenie.Nové požiadavky, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov podnikov so sto a viac zamestnancami, budú mať dopad na približne 84 miliónov ľudí, hoci nie je jasné, koľko z nich ešte nie je zaočkovaných.Prísnejším pravidlám bude podliehať aj ďalších 17 miliónov ľudí pracujúcich v domovoch dôchodcov, nemocniciach a iných zariadeniach, ktoré poberajú peniaze zo systémov verejného zdravotného poistenia Medicare a Medicaid.Pracovníci v tejto skupine budú musieť byť zaočkovaní bez možnosti pravidelného testovania. Zamestnanci budú môcť požiadať o výnimku zo zdravotných alebo náboženských dôvodov.Pracovníci budú mať do 4. januára na výber medzi dvoma dávkami vakcíny od spoločnosti Pfizer alebo Moderna alebo jednodávkovým prípravkom od firmy Johnson & Johnson.Neočkovaní zamestnanci sa budú musieť aspoň raz do týždňa preukázať overeným negatívnym testom a na pracovisku nosiť ochranu dýchacích ciest.Na pracoviskách nebudú môcť byť prítomní zamestnanci s pozitívnym výsledkom testu.(1 EUR = 1,1578 USD)