Zamestnanci WHO stále porušujú pravidlá v oblasti cestovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 20. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minula v roku 2018 na cestovné náklady takmer 192 miliónov dolárov (približne 171 miliónov eur). Jej zamestnanci pritom neraz porušujú interné pravidlá, keď cestujú v business triede, alebo na poslednú chvíľu kupujú predražené letenky. Na základe informácií získaných z interných dokumentov WHO o tom v pondelok informovala agentúra AP.Agentúra v tejto súvislosti upozorňuje na to, že podobné zneužívanie finančných zdrojov WHO môže odradiť potenciálnych donorov a partnerov.V pondelok sa pritom v Ženeve začína výročné Svetové zdravotnícke zhromaždenie - jeden z vrcholných orgánov WHO - počas ktorého chce organizácia zintenzívniť svoj boj s epidémiou eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR), ako aj proti iným vážnym chorobám vrátane detskej obrny, malárie a osýpok.Rozpočet v hodnote 171 miliónov eur bol pritom o štyri percentá nižší ako rozpočet z roku 2017, kedy agentúra AP zverejnila obsiahlu správu o zneužívaní cestovných nákladov zamestnancami WHO. Predstavitelia organizácie sa vtedy zaviazali, že proti takýmto praktikám rázne zakročia.Z dokumentov, ktoré má agentúra k dispozícii, vyplýva, že audítori WHO znova odhalili prípady zamestnancov organizácie, ktorí skresľovali dôvody svojich ciest s cieľom využiť medzery v predpisoch a aj napriek formálnemu nesplneniu kritérií takejto cesty, letieť business triedou. Takáto letenka môže byť pritom až niekoľkonásobne drahšia ako do štandardnej triedy.Na otázky agentúry AP ohľadom údajného zneužívania finančných prostriedkov na cestovanie predstavitelia WHO v pondelok vyhlásili, že:. Ďalej v tejto súvislosti dodali, že až 55 percent cestovných výdajov bolo určených na to, aby sa mohli zahraniční experti a štátni predstavitelia, pochádzajúci často z rozvojových krajín, zúčastniť na rôznych stretnutiach.Dlhodobá neschopnosť WHO znížiť výdavky na svoju prevádzku však môže podľa Sophie Harmanovej - špecialistky na globálnu zdravotnú situáciu z Univerzity kráľovnej Márie v Londýne (QMUL) - poškodiť jej dôveryhodnosť v očiach darcov a znížiť tak jej schopnosť efektívneho pôsobenia.vyhlásila Harmanová.WHO je, ako medzinárodná organizácia systému OSN, okrem iného zodpovedná za prípravu medzinárodných zdravotníckych smerníc, ako aj za reakciu na zdravotné krízy vo svete. Jej ročný rozpočet dosahuje výšku približne dve miliardy dolárov, pričom jeho hlavným zdrojom sú príspevky členských krajín.