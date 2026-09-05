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05. septembra 2026
Zamestnanosť na Slovensku klesá už piaty štvrťrok po sebe, najviac ľudí ubudlo v priemysle
Tagy: Zamestnanosť
Najviac pracujúcich ubudlo v Banskobystrickom kraji. Zamestnanosť v druhom štvrťroku 2026 pokračovala v poklese, pracujúci ubudli najmä v priemysle. Výrazný pokles pracovnej sily však pocítili aj ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Najviac pracujúcich ubudlo v Banskobystrickom kraji.
Zamestnanosť v druhom štvrťroku 2026 pokračovala v poklese, pracujúci ubudli najmä v priemysle. Výrazný pokles pracovnej sily však pocítili aj ďalšie odvetvia. Najviac pracujúcich ubudlo v Banskobystrickom kraji. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Počet pracujúcich na Slovensku v druhom kvartáli tohto roka dosiahol 2,594 milióna osôb. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) medziročne klesla o 0,5 %. Podľa ŠÚ SR to bol už piaty nepretržitý pokles počtu pracujúcich. Po sezónnom očistení zamestnanosť klesla v porovnaní s prvým štvrťrokom 2026 o 0,1 %. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z počtu obyvateľov, medziročne nepatrne stúpla o desatinu percentuálneho bodu (p.b.) na 78,1 %.
Výrobné odvetvia pokračovali v dlhodobom znižovaní zamestnanosti, na jej aktuálnom poklese sa podľa ŠÚ SR podpísali s úbytkom 29-tisíc pracujúcich. Naopak, služby zaznamenali mierny nárast o viac ako 10-tisíc osôb. V službách pôsobilo až 64 % všetkých pracujúcich, teda vyše 1,6 milióna osôb. Zamestnanosť v službách mierne stúpala už druhý štvrťrok za sebou. Vo výrobných odvetviach, naopak, zamestnanosť klesala už druhý rok po sebe, v tejto oblasti pracovalo vyše 933-tisíc osôb.
Pokles počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo deväť z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. K najvýraznejšiemu zníženiu o vyše 39-tisíc osôb prišlo v obchode, ktorý aj napriek štvrtému poklesu v rade zostal druhým najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky s 301-tisíc pracujúcimi. Významný medziročný úbytok nastal popri obchode aj v doprave a skladovaní. Ostatné veľké odvetvia služieb s viac ako 150-tisíc pracujúcimi zaznamenali nárast. Najviac si zamestnanosť posilnilo vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Najdynamickejšie rástlo odvetvie odborných, vedeckých a technických činností, kde sa počet pracujúcich medziročne zvýšil o 21,5 %.
V rámci troch výrobných odvetví sa počet pracujúcich po roku a pol poklesov prvýkrát medziročne zvýšil v stavebníctve, a to o 0,6 %. Naopak, mierne sa znížil v poľnohospodárstve, kde klesol o 2,3 %. V priemysle pokračoval pokles počtu pracujúcich na hodnotu necelých 623-tisíc osôb. V tomto odvetví pracoval každý štvrtý pracujúci človek na Slovensku.
Počet pracujúcich bol v druhom štvrťroku 2026 medziročne nižší v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejší úbytok pracovnej sily nastal v Banskobystrickom kraji, pokles zaznamenali aj v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naopak, pracujúcich pribudlo v Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Mieru zamestnanosti nad 80 % dosiahli tri kraje. Dominantný podľa tohto ukazovateľa bol Bratislavský kraj, nasledovali Trnavský a Žilinský kraj. Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera zamestnanosti klesla o 2,2 p.b. na hodnotu 74,2 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti v SR mal už štvrtý rok po sebe Košický kraj.
Za prácou do zahraničia odišlo vyše 118-tisíc pracujúcich, medziročne o 2,6 % menej. Štvrtina z nich pochádzala z Prešovského kraja. Najviac osôb odchádzajúcich za prácou do cudziny pribudlo v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji naopak ich počet klesol. Stavebníctvo a priemysel zamestnávali 59,6 % pracujúcich v zahraničí.
Počet pracujúcich v SR v súhrne za prvý polrok tohto roka dosiahol 2,6 milióna osôb. Zamestnanosť sa medziročne znížila o 0,6 %, ubudlo 16-tisíc ľudí. Túto zmenu spôsobil na jednej strane výrazný pokles počtu pracujúcich vo výrobných odvetviach takmer o 29-tisíc osôb a na druhej strane prírastok počtu pracujúcich v službách o 9,3 tisíca osôb.
Z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v desiatich počet pracujúcich medziročne znížil. Počet pracujúcich poklesol v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Miera zamestnanosti v prvom polroku medziročne klesla o 0,03 p.b. a udržala sa na úrovni 78 %. Počet osôb pracujúcich v zahraničí sa oproti vlaňajšiemu prvému polroku mierne zvýšil o 0,5 %, za prácou do cudziny dochádzalo vyše 121-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť na Slovensku klesá už piaty štvrťrok po sebe, najviac ľudí ubudlo v priemysle © SITA Všetky práva vyhradené.
Zamestnanosť v druhom štvrťroku 2026 pokračovala v poklese, pracujúci ubudli najmä v priemysle. Výrazný pokles pracovnej sily však pocítili aj ďalšie odvetvia. Najviac pracujúcich ubudlo v Banskobystrickom kraji. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zamestnanosť klesla už piatykrát za sebou
Počet pracujúcich na Slovensku v druhom kvartáli tohto roka dosiahol 2,594 milióna osôb. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) medziročne klesla o 0,5 %. Podľa ŠÚ SR to bol už piaty nepretržitý pokles počtu pracujúcich. Po sezónnom očistení zamestnanosť klesla v porovnaní s prvým štvrťrokom 2026 o 0,1 %. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z počtu obyvateľov, medziročne nepatrne stúpla o desatinu percentuálneho bodu (p.b.) na 78,1 %.
Výrobné odvetvia pokračovali v dlhodobom znižovaní zamestnanosti, na jej aktuálnom poklese sa podľa ŠÚ SR podpísali s úbytkom 29-tisíc pracujúcich. Naopak, služby zaznamenali mierny nárast o viac ako 10-tisíc osôb. V službách pôsobilo až 64 % všetkých pracujúcich, teda vyše 1,6 milióna osôb. Zamestnanosť v službách mierne stúpala už druhý štvrťrok za sebou. Vo výrobných odvetviach, naopak, zamestnanosť klesala už druhý rok po sebe, v tejto oblasti pracovalo vyše 933-tisíc osôb.
Obchod prišiel o desiatky tisíc pracujúcich
Pokles počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo deväť z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. K najvýraznejšiemu zníženiu o vyše 39-tisíc osôb prišlo v obchode, ktorý aj napriek štvrtému poklesu v rade zostal druhým najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky s 301-tisíc pracujúcimi. Významný medziročný úbytok nastal popri obchode aj v doprave a skladovaní. Ostatné veľké odvetvia služieb s viac ako 150-tisíc pracujúcimi zaznamenali nárast. Najviac si zamestnanosť posilnilo vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Najdynamickejšie rástlo odvetvie odborných, vedeckých a technických činností, kde sa počet pracujúcich medziročne zvýšil o 21,5 %.
V rámci troch výrobných odvetví sa počet pracujúcich po roku a pol poklesov prvýkrát medziročne zvýšil v stavebníctve, a to o 0,6 %. Naopak, mierne sa znížil v poľnohospodárstve, kde klesol o 2,3 %. V priemysle pokračoval pokles počtu pracujúcich na hodnotu necelých 623-tisíc osôb. V tomto odvetví pracoval každý štvrtý pracujúci človek na Slovensku.
Najviac pracujúcich ubudlo v Banskobystrickom kraji
Počet pracujúcich bol v druhom štvrťroku 2026 medziročne nižší v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Najvýraznejší úbytok pracovnej sily nastal v Banskobystrickom kraji, pokles zaznamenali aj v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naopak, pracujúcich pribudlo v Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Mieru zamestnanosti nad 80 % dosiahli tri kraje. Dominantný podľa tohto ukazovateľa bol Bratislavský kraj, nasledovali Trnavský a Žilinský kraj. Najvýraznejšia medziročná zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera zamestnanosti klesla o 2,2 p.b. na hodnotu 74,2 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti v SR mal už štvrtý rok po sebe Košický kraj.
Za prácou do zahraničia odišlo vyše 118-tisíc ľudí
Za prácou do zahraničia odišlo vyše 118-tisíc pracujúcich, medziročne o 2,6 % menej. Štvrtina z nich pochádzala z Prešovského kraja. Najviac osôb odchádzajúcich za prácou do cudziny pribudlo v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji naopak ich počet klesol. Stavebníctvo a priemysel zamestnávali 59,6 % pracujúcich v zahraničí.
Počet pracujúcich v SR v súhrne za prvý polrok tohto roka dosiahol 2,6 milióna osôb. Zamestnanosť sa medziročne znížila o 0,6 %, ubudlo 16-tisíc ľudí. Túto zmenu spôsobil na jednej strane výrazný pokles počtu pracujúcich vo výrobných odvetviach takmer o 29-tisíc osôb a na druhej strane prírastok počtu pracujúcich v službách o 9,3 tisíca osôb.
Z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v desiatich počet pracujúcich medziročne znížil. Počet pracujúcich poklesol v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Miera zamestnanosti v prvom polroku medziročne klesla o 0,03 p.b. a udržala sa na úrovni 78 %. Počet osôb pracujúcich v zahraničí sa oproti vlaňajšiemu prvému polroku mierne zvýšil o 0,5 %, za prácou do cudziny dochádzalo vyše 121-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť na Slovensku klesá už piaty štvrťrok po sebe, najviac ľudí ubudlo v priemysle © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zamestnanosť
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