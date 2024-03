Zamestnanosť žien výraznejšie rastie, svoje uplatnenie našli najmä vzdelané ženy

Menej žien s vysokoškolským vzdelaním

Vytvorenie lepších podmienok

8.3.2024 (SITA.sk) - Dnes žije v Európe približne o päť percent viac žien než mužov. To má a aj naďalej bude mať zásadný vplyv pre fungovanie ekonomiky, aj tej slovenskej „V poslednom období zásadným spôsobom rastie zamestnanosť žien a to je veľkým šťastím. Koncom minulého roka sa vďaka tomu zamestnanosť takmer vrátila na predpandemickú úroveň. Stáli za tým prílev zahraničnej pracovnej sily a najmä väčšie zapojenie žien. Zamestnanosť žien sa zvýšila o takmer 65-tisíc, zatiaľ čo u mužov sme zaznamenali pokles o približne 15-tisíc,“ komentuje vedúci oddelenia makroekonomických analýz Národnej banky Slovenska Ján Beka.Pracovné uplatnenie našli hlavne ženy s ukončenou vysokou školou, tým sa totiž oplatí zamestnať vzhľadom na vyšší príjem.„Tento zdroj kvalifikovanej pracovnej sily sa pravdepodobne vyčerpal, a tak v poslednom období pribúdajú zamestnané ženy s úplným stredným vzdelaním. Aby boli v budúcnosti vyvážené demografické zmeny, je potrebné vtiahnuť na trh práce aj ženy s nižšou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Pre vládne politiky by to mala byť priorita v nasledujúcom období,“ zdôrazňuje J. Beka.Pre nedostatok pracovnej sily začali vlani na trhu práce podľa NBS pribúdať aj skôr narodené ženy. Tie na konci roku 2023 už tvorili dominantnú časť nárastu zamestnanosti žien.„Pre porovnanie, v pandemickom roku 2021 si rýchlo nachádzali zamestnanie najmä mladé ženy, čo pravdepodobne súviselo s opatrnosťou a obavami, keďže bol koniec zdravotnej krízy stále nejasný," vysvetľuje analytik.Pre pokračovanie tohto pozitívneho trendu budú podľa neho rozhodujúce už spomínané podporné politiky a nástroje, ktoré ženám umožnia uplatniť sa, rozvíjať svoj talent a svojim príbehom inšpirovať ďalšie.Priestor stále existuje, najmä keď sa porovnáme s inými krajinami. Miera zamestnanosti žien je na Slovensku nižšia ako v iných európskych krajinách. Najviac sa líšime v zamestnanosti mladých žien do 29 rokov.„Ak by sa vytvorili lepšie podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života a viac by sa pre ženy oplatilo pracovať, zrejme by sa podarilo vtiahnuť na pracovný trh ešte väčší počet mladých žien,“ domnieva sa Ján Beka.