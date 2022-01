Zamestnávateľa môžete požiadať o ročné zúčtovanie vlaňajších preddavkov na daň, čas máte do 15. februára

Zamestnanci s príjmom zo závislej činnosti

Treba predložiť aj potrebné doklady

Nárok na daňový bonus

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zamestnanci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môžu najneskôrtohto roka požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.Nebudú tak potom musieť do 31. marca tohto roka sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, ak ich zdaniteľné príjmy za vlaňajšok presiahli 2 255,72 eura. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí mali vlani len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území Slovenska a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko nemali žiadny iný zdaniteľný príjem, napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania. Musia o to ale v stanovenej lehote požiadať na predpísanom tlačive.Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 15. februára tohto roka predložiť.Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že za zdaňovacie obdobie 2021 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 2 255,72 eura.V prípade, že zamestnanec v zdaňovacom období neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zo svojich bývalých zamestnávateľov.Tento zamestnávateľ na ne prihliadne dodatočne pri ročnom zúčtovaní, ak zamestnanec preukáže, že na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na daňový bonus mal nárok.