Zamestnávatelia budú prepúšťať aj po skončení núdzového stavu, Švec sa obáva o pracovné podmienky

Žiadajú otváranie kolektívnych zmlúv

Aj subdodávatelia ohlásili hromadné prepúšťania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 - Aktuálna koronakríza sa v automobilom segmente dotkla v prvom rade pracovníkov v skúšobnej dobe a zamestnancov, ktorí mali uzavretú iba zmluvu na dobu určitú. V online diskusii organizovanej EuroPolicy, Friedrich-Ebert-Stiftung a Euractiv Slovensko to uviedol generálny tajomník Asociácie pracovného práva Marek Švec.Zároveň však podľa jeho informácií, už zamestnávatelia avizujú, že po skončení núdzového stavu budú znižovať počet pracovných miest, a to na úrovni od 15 do 20 percent. Ak by v budúcnosti prišlo k zvýšeniu objemu výroby, spoločnosti to budú riešiť prijímaním agentúrnych zamestnancov alebo prideľovaním nadčasov.Švec sa však obáva o kvalitu pracovných podmienok ľudí Už teraz podľa neho zamestnávatelia tlačia na odbory a žiadajú otváranie kolektívnych zmlúv.Ako doplnila výskumná pracovníčka Central European Labour Studies Institute Monika Martišová, automobilky na Slovensku stále ponúkajú relatívne stabilné pracovné miesta, majú silné odbory a dobré pracovné podmienky.Potvrdila, že v minulosti výrazný nedostatok pracovníkov riešili agentúrnym zamestnávaním, a to tak zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Práve zahraniční pracovníci sú podľa nej tí, ktorí v súvislosti s aktuálnou krízou, boli nútení opustiť zamestnanie ako prví, ich odchod však nezachytili žiadne štatistiky.Podľa nej bude v najbližšom období situácia náročná najmä u subdodávateľov, keďže mnohí z nich už ohlásili hromadné prepúšťania. Tie sa však prejavia až v lete.Sektoru podľa diskutujúcich zo strany štátu výrazne pomohlo prijatie kurzarbeit. Poslanec Národnej rady SR (OĽaNO) Peter Kremský verí, že tento nástroj sa na Slovensku udomácni natrvalo a že sa budú podobne ako napríklad v Nemecku vytvárať fondy pre kurzarbeit, ktoré by zabezpečili, aby sa firmy vedeli postupne pripravovať na ďalšie možné krízy.Najdôležitejšou úlohou je totiž podľa neho udržanie zamestnanosti. Aktuálnu krízu vníma v mnohých smeroch aj ako príležitosťou, ako nanovo nastaviť mnohé oblasti, medzi inými napríklad vzdelávanie.Podľa výkonného viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR Pavla Prepiaka nie je výroba jednotlivých automobiliek na Slovensku nastavená zle, z dlhodobého hľadiska je však kľúčové posilnenie ich konkurencieschopnosti.