Zamestnávatelia chcú, aby vláda uľahčila energetické záväzky

Bratislava 29. júna (TASR) – Zamestnávatelia združení v tripartitných zamestnávateľských organizáciách, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vyzývajú vládu SR, aby firmám uľahčila plnenie klimaticko-energetických záväzkov do roku 2030 a súčasne neohrozila ich rast a konkurencieschopnosť. V spoločnom memorande o tom informovali tripartitné zamestnávateľské organizácie.Smernica Európskej únie (EÚ) o systéme obchodovania s emisiami (ETS) podľa zamestnávateľov spolu s prísnejšími povinnosťami a limitmi zavádza aj nové podporné mechanizmy, ktoré majú najmä menej rozvinutým členským štátom pomôcť pri transformácii na nízkouhlíkové hospodárstvo.priblížili zamestnávatelia v memorande.Zároveň vyzvali vládu SR, aby pri implementácii revidovanej smernice vytvorila podmienky pre naštartovanie nových podporných programov na financovanie znižovania uhlíkovej náročnosti slovenského priemyslu.upozornili.Smernica ponúka vybraným členským štátom možnosť modernizovať energetické systémy nákladovo efektívnym spôsobom formou (pokračovania) bezodplatného prideľovania kvót výnimkou zo všeobecného pravidla obchodovania formou aukcie, a tiež vytvorením fondu na modernizáciu.Zamestnávatelia zdôraznili, že SR bude mať v obchodovacom období 2021 – 2030 možnosť využiť výnimku prechodne bezplatne prideľovať 40 % z množstva emisných kvót prideleného na obchodovanie formou aukcie zariadeniam na výrobu elektriny, a to výmenou za investície do vybavenia a modernizácie zariadení a čistých technológií. Cieľom je dosiahnuť celkové zlepšenie technického stavu, zníženie emisií CO2, diverzifikáciu výroby energií a zvýšenie bezpečnosti ich dodávok.Fond na modernizáciu pozostáva z 2 % celkového množstva kvót, s ktorými sa bude obchodovať formou aukcie, aby sa získali potrebné prostriedky na realizáciu projektov, uviedli zástupcovia zamestnávateľov v memorande.podotýkajú zamestnávatelia.