Zamestnávatelia chcú stratégiu návratu k normálnemu životu, vládu kritizujú za chaoticky prijímané opatrenia

Chýba cestovná mapa

Zmeny na poslednú chvíľu

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby do boja s koronakrízou vniesla koncepčnosť a strategický prístup. Nepredvídateľnosť prijímaných opatrení, absencia odbornej diskusie či akejkoľvek stratégie podľa nich ešte viac umocňujú negatívne dopady pandémie na podnikateľské prostredie i spoločnosť.Zároveň požadujú okamžitú prezentáciu celkovej stratégie návratu k normálnemu životu. Informujú o tom prostredníctvom štvrtkovej tlačovej správy.Členovia Asociácie priemyselných zväzov Republikovej únie zamestnávateľov sú znepokojení pretrvávajúcou nekoncepčnosťou riadenia protipandemických opatrení."Firmám i obyvateľstvu dlhodobo chýba cestovná mapa, ktorá by umožňovala predvídať jednotlivé kroky vlády či hygienikov," konštatujú.Mnohé opatrenia sú podľa nich prijímané chaoticky a často oznamované či menené na poslednú chvíľu. Firmám to spôsobuje nemalé problémy a sťažuje akékoľvek i krátkodobé plánovanie.Osobitným problémom je podľa zamestnávateľov aj školstvo a predlžovanie distančného vzdelávania detí. "Ak sa situácia nezmení, v budúcnosti budeme čeliť obrovskému prepadu vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov. Dištančné štúdium v dnešnej forme nie je dostatočnou náhradou prezenčného štúdia," upozorňujú.Z pohľadu zamestnávateľských organizácií je pritom alarmujúca situácia v strednom, ale aj vysokom školstve.