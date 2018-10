Zamestnávatelia chcú zrušiť zákon o odvode v regulovaných odvetviach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 8. októbra (TASR) - Na Slovensku by sa mal zrušiť osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý sa uplatňuje od roku 2012. Volá po tom Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR spoločne s Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou priemyselných zväzov (APZ). Spoločne predložili na rokovanie tripartity materiál, v ktorom vyzývajú vládu na prípravu legislatívneho návrhu, ktorým by sa odvod zrušil.Legislatívny návrh však zatiaľ neexistuje.podotkol prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský po rokovaní tripartity.poznamenal Malatinský.AZZZ SR uviedla, že tento odvod sa na Slovensku zaviedol, aby sa preklenuli dôsledky finančnej krízy, ktorá trvala v rokoch 2008 až 2014. Podľa zástupcov zamestnávateľov bol tento cieľ dosiahnutý, pričom v súčasnosti tento odvod neodôvodnene zaťažuje podnikateľské subjekty.zhodli sa zástupcovia zamestnávateľov spolu s APZ SR.Zákon o osobitnom odvode a odvod platený na jeho základe označujú za problematické opatrenie vzhľadom na to, že je určený len pre určitý okruh subjektov, ktorých určujúcim prvkom bolo pôsobenie v regulovaných odvetviach, a nebol nastavený ako opatrenie všeobecného charakteru.tvrdia asociácie.