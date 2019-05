Zamestnávatelia deklarujú podporu aktívnemu členstvu Slovenska v EÚ

Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 21. mája (TASR) – Zástupcovia zamestnávateľských združení a obchodných komôr podporujú aktívne a plnohodnotné členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ). Uviedli to v spoločnej deklarácii. Od vstupu do Únie Slovensko podľa nich dosiahlo výnimočný ekonomický pokrok.Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska podľa zamestnávateľov od roku 2004 vzrástol o 238 %. Zároveň poukázali na to, že pred vstupom do Únie mala SR dlhodobo pasívnu obchodnú bilanciu zahraničného obchodu. Medzi rokmi 2012 – 2018 však podľa nich Slovensko pravidelne zaznamenalo aktívnu obchodnú bilanciu na úrovni 3 – 4 miliardy eur ročne.Vstupom do EÚ sa podľa zamestnávateľov stalo Slovensko atraktívnou krajinou pre zahraničné investície.konštatujú zástupcovia zamestnávateľov. Benefity z členstva v EÚ podľa nich pociťujú aj zamestnanci. Poukázali na súčasnú rekordne nízku mieru nezamestnanosti na Slovensku, a tiež na rast miezd.To, že je SR súčasťou EÚ, však podľa zamestnávateľov prináša aj iné ako ekonomické výhody. Skonštatovali, že občania môžu využívať slobodu voľného pohybu a rozvíja sa aj cestovný ruch na Slovensku. Najmä z európskych finančných mechanizmov sa podľa zamestnávateľov darí modernizovať dopravnú infraštruktúru, znižovať regionálne rozdiely, či pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľstva.Európsky projekt však z pohľadu zamestnávateľov v súčasnosti čelí mnohým výzvam.uvádzajú v spoločnej deklarácii.Podľa zamestnávateľov by malo byť spoločným záujmom firiem, občanov aj vlád členských štátov, aby existovala Európa brániaca demokratické hodnoty a právny štát, a ktorá by zároveň bola konkurencieschopná v globálnom meradle.podotýkajú.