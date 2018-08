Zamestnávatelia podporia rekreačné poukazy, iba ak budú dobrovoľné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 28. augusta (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR už viackrát deklarovala, že podporu cestovného ruchu zavedením rekreačných poukazov uvíta len v prípade, že to bude dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa, ktorý najlepšie vie, či si bude môcť dovoliť tento benefit uplatniť. Médiá o tom v utorok informovala asociácia.poukázala asociácia.Zamestnávatelia nesúhlasia, aby systém odmeňovania a benefitov bol prikázaný formou vládneho rozhodnutia, pretože má byť internou záležitosťou každého podnikateľského subjektu. Úlohou vlády je podľa nej, okrem iného, vytvárať zodpovedné legislatívne prostredie pre podnikateľov, a nie zasahovať do ich systému odmeňovania.konštatuje s tým, že stretnutie sa konalo len s vytypovanými zamestnávateľmi, od ktorých sa očakávalo pozitívne vyjadrenie. S týmto stanoviskom sa asociácia nestotožňuje a nepovažuje ho za reprezentujúce väčšinu zamestnávateľov na Slovensku.O navrhované rekreačné poukazy by mohol byť zo strany zamestnávateľov záujem, avšak len v prípade, že budú dobrovoľné. Dôležité je, aby boli zavedené nástroje, ktoré zjednodušia administráciu rekreačných poukážok na strane zamestnávateľov, ako aj hotelov a penziónov. Uvedený model podpory môže rozhýbať domáci turizmus a zatraktívniť dovolenkovanie v krajine, uzatvára AZZZ SR.