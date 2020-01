Zamestnávatelia pozor, odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných sa zvýšila o desiatky eur

Zamestnávateľ musí splniť podmienky

Nižšie sociálne odvody

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa v tomto roku uplatňuje do príjmu 678,71 eura. Zamestnávatelia musia s dlhodobo nezamestnanými uzatvoriť riadny pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce."Zamestnať môžu takú osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce 6 mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v súčasnosti patrí 20 okresov na Slovensku.Podmienkou uplatnenia odvodovej úľavy je aj to, že Sociálna poisťovňa voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku. Zamestnávateľ súčasne pre prijatie odvodovo zvýhodnenej osoby nesmie znížiť počet svojich zamestnancov a hrubý mesačný príjem zamestnanca nesmie prekročiť stanovenú hranicu 678,71 eura určenú pre rok 2020."Hraničná suma mesačného príjmu zamestnanca vo výške 678,71 eura sa zamestnancovi počas dvanástich mesiacov nemení," informoval Višváder. Táto suma tak platí pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v tomto roku. Pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2019 a pokračujúcich v roku 2020 zostáva hraničná suma vo výške 639,18 eura.Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase. V decembri minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 389 zamestnancov s odvodovou úľavou. Zamestnávatelia vlani zamestnávali priemerne mesačne 475 zamestnancov s odvodovou úľavou.Úľava na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného, ktorý je evidovaný na úrade práce viac ako jeden rok, sa zaviedla od 1. novembra 2013.Zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného do pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru platí počas jedného roka len sociálne odvody v sume 1,05 %.Pôvodne dlhodobo nezamestnaný však môže dostávať v hrubom najviac 67 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo je pre tento rok spomínaných 678,71 eura.