Zamestnávatelia vyčítajú vláde, že obchádza štandardný legislatívny proces

Dobrou správou je obnovenie sociálneho dialógu

Kompenzácie zo strany štátu sú nedostatočné

Očkovanie je cestou k otvoreniu ekonomiky

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) má výhrady k obchádzaniu štandardného legislatívneho procesu a schvaľovaniu zákonov v skrátenom konaní tam, kde na to nie je dôvod. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa AZZZ Miriam Filová Situácia sa však podľa nej postupne zlepšuje a preto dúfa, že návrat k štandardným postupom pri príprave a schvaľovaní návrhov zákonov bude pokračovať aj naďalej."Pozitívne hodnotíme obnovenie sociálneho dialógu na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR , ktoré bolo donedávna znefunkčnené v dôsledku neúčasti KOZ ," uviedla.Zamestnávatelia považujú za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg, ktorý by mal byť na národnej úrovni zastrešený tripartitou.Pandémia koronavírusu podľa AZZZ zásadným spôsobom ovplyvňuje ekonomickú situáciu, ako aj zamestnanosť."Sme radi, že vláda postupne zvyšuje príspevky a rozširuje schémy, ktoré zmierňujú dopad pandémie. Avšak kompenzačné opatrenia zo strany štátu sú, žiaľ, stále nedostatočné a zdĺhavé," zdôraznila Filová.Proces spojený so schvaľovaním a prideľovaním štátnej pomoci si síce podľa nej vyžaduje vyššiu časovú náročnosť, je však dôležité, aby tá pomoc bola dostatočná pre zamestnávateľov, zamestnancov aj SZČO."V rámci druhej vlny sa rozšírila a zvýšila tzv. prvá pomoc plus, čo vnímame pozitívne, rovnako ako prístup ministerstva práce k zavedeniu trvalého kurzarbeitu," povedala.V súčasnosti by sa mala vláda podľa zamestnávateľov zamerať najmä na dodávku dostatočného množstva vakcín pre občanov."Včasné očkovanie je momentálne jediná cesta k otvoreniu ekonomiky a uvoľňovaniu opatrení," dodala hovorkyňa AZZZ.