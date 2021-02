Zamestnávatelia žiadajú schválenie ruskej vakcíny Sputnik V skôr, ako nás predbehnú iné krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR vyzýva vládu , aby schválila dodávku ruských vakcín a registrovala Sputnik V mimo európskych schvaľovacích postupov. Z dôvodu neustále narastajúceho počtu infikovaných ľudí je podľa zamestnávateľov potrebné konať čo najrýchlejšie.„V momentálnej situácii nie je na mieste presadzovať geopolitické záujmy, ale hľadieť na ľudské životy. Čakať na povolenie registrácie od Európskej liekovej agentúry môže spôsobiť, že nás predbehnú iné krajiny a vakcín bude na trhu nedostatok, čím by výrazne mohla stúpnuť aj cena za Sputnik V,“ uviedol generálny sekretár AZZZ Oto Nevický V prípade vyššej ceny u ruskej vakcíny sú podľa asociácie zamestnávatelia pripravení doplatiť zamestnancovi rozdiel v cene. Tento doplatok by sa stal daňovo uznateľným nákladom a u zamestnanca by nebol zahrnutý do zdaniteľných príjmov.Potrebu registrácie ruskej vakcíny avizovala asociácia už pred dvomi týždňami.