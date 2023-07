Zamieri Tomáš Tatar do Colorada Avalanche? Expert vysvetlil, prečo by ho mal klub zobrať, ale musí sa uskromniť

Najviac polarizujúci hráč

Štyri a pol milióna nedostane

4.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar je od 1. júla neobmedzeným voľným hráčom po tom, ako mu vypršala platnosť zmluvy s klubom New Jersey Devils zo zámorskej NHL.O služby skúseného 32-ročného krídelníka by sa mal podľa Marka Zlomislica z portálu The Hockey Writers zaujímať klub Colorado Avalanche , ktorý pred rokom získal Stanleyho pohár."Na trhu s voľnými hráčmi zrejme nie je viac polarizujúci hráč ako Tatar. Od začiatku sezóny 2018/2019 mal priemer 21 gólov a 52 bodov v základnej časti, no v play-off za ten čas nazbieral len štyri body v 27 zápasoch. Len málo hráčov malo také rozdiely, čo mohlo niektoré tímy ašpirujúce na Stanley Cup odradiť od toho, aby mu ponúkli slušnú zmluvu. Aj keď jeho výsledky v play-off sú znepokojivé, perfektne sa hodí do tímu ako Avalanche," napísal Zlomislic a vysvetlil, prečo by mal klub z Denveru angažovať práve Tatara."V minulej sezóne patril Tatar do prvej štvrtiny najlepších útočníkov v NHL v počte striel, strieľaných prihrávok, šancí, šancí vedúcich ku gólom a nebezpečných asistencií pri plnom počte hráčov na ľade. Popri tom bol nadpriemerný v zavážaní puku do útočného pásma a zakladal akcie z protiútokov aj z útočného tlaku. V Colorade ho môžu často využívať v presilovkách a v tretej formácii, kde by nemusel toľko myslieť na bránenie. Napríklad s Rossom Coltonom by mohli vytvoriť jeden z najlepších tretích útokov v lige," myslí si odborník.Tatar zarábal v ostatných dvoch sezónach 4,5 milióna dolárov, no toľko už zrejme nedostane. Ak chce pokračovať v kariére, musí sa uskromniť."Colorado si ani zďaleka nemôže dovoliť dať mu taký plat. Ak by však Tatar chcel využiť pôsobenie v tíme Avalanche na napravenie si reputácie a vysokou produktivitou by si zlepšil pozíciu pred budúcim letom, mohol by byť jednou z najvýhodnejších akvizícii na jeden rok," uzavrel Zlomislic.