Zámorský expert chváli Dvorského prácu s pukom, tipuje ho na päťku draftu v roku 2023

Zámorský expert Devin Little z portálu The Hockey Writers chváli slovenského hokejistu Dalibora Dvorského za jeho prácu s pukom a očakáva, že sa umiestni na piatej pozícii na budúcoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL . Sedemnásťročný center sa ako jediný Slovák dostal do jeho rebríčka šestnástich talentovaných hráčov s najväčším potenciálom pred začiatkom sezóny 2022/2023.