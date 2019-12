Žampovci sa do 2. kola v Beaver Creeku nedostali, senzačným víťazom obrovského slalomu Ford

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



Beaver Creek (USA)



Obrovský slalom mužov (1.+2. kolo): 1. Tommy Ford (USA) 2:31,25 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,80 s, 3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +1,23,... 35. Andreas Žampa (SR) - v 1. kole, Adam Žampa (SR) - diskvalifikovaný v 1. kole



Poradie vo Svetovom pohári (po 7 zo 44 pretekov): 1. Matthias Mayer 233, 2. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) 212, 3. Dominik Paris (Tal.) 204



8.12.2019 (Webnoviny.sk) - Tommy Ford sa postaral o nečakaný domáci triumf v pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome v americkom Beaver Creeku. Ford v súčte oboch kôl v ťažkých podmienkach v snežení a zníženej viditeľnosti zdolal o 80 stotín sekundy úradujúceho majstra sveta v tejto disciplíne Nóra Henrika Kristoffersena. Nórsku radosť zvýraznil tretím miestom Leif Kristian Nestvold-Haugen (+1,23).Víťazný Ford sa ako 30-ročný teší z prvého triumfu v pretekoch o krištáľové glóbusy v kariére. Dosiaľ nebol nikdy ani na stupňoch víťazov. "Snažil som sa o konzistentný a koncentrovaný výkon v každej bránke. Som šťastný o to viac, že na týchto pretekoch ma boli pozrieť rodina aj kamaráti. Všetkým ďakujem za podporu," uviedol Tommy Ford v prvej televíznej reakcii na Eurosporte.Na čele Svetového pohára zostal Rakúšan Matthias Mayer, Ford sa posunul na desiatu priečku. Slovenský reprezentant Adam Žampa dosiahol v 1. kole v Beaver Creeku dvadsiaty piaty najlepší čas, ale do druhého kola nepostúpil. Dodatočne ho totiž diskvalifikovali. Mladší zo Žampovcov Andreas bol po prvej jazde na 35. mieste a do druhého kola medzi tridsať najlepších sa nedostal.