Zanardiho zdravotný stav sa zlepšil, po niekoľkých mesiacoch ho previezli do inej nemocnice

21.11.2020 (Webnoviny.sk) - Stav niekdajšieho úspešného automobilového pretekára a aj štvornásobného paralympijského šampióna v cyklistike Alessandra Zanardiho sa zlepšil natoľko, že ho z kliniky v Miláne previezli do nemocnice v meste Padua, kde bude pokračovať jeho zotavovanie.Päťdesiatštyriročný Alessandro Zanardi po júnovej zrážke s kamiónom na handbiku absolvoval viacero operácií v oblasti hlavy a tváre, odvtedy je v opatere lekárov a bol aj v umelom spánku."Stav pacienta je stabilizovaný, po fyzickej aj neurologickej stránke bol možný jeho transport do inej nemocnice. Padua disponuje potrebným vybavením, aby sa postarala o jeho liečbu. Zároveň bude bližšie k rodine," uvádza sa vo vyhlásení milánskej nemocnice, v ktorej bol Talian hospitalizovaný niekoľko mesiacov.Zanardi prišiel o obe nohy pred 19 rokmi na podujatí The American Memorial neďaleko nemeckého Klettwitzu. Počas zotavovania dokonca navrhol vlastnú protézu a často žartoval, že je vďaka nej konečne vyšší.Neskôr presedlal na handbike a na paralympijských hrách v rokoch 2012 a 2016 získal dohromady štyri zlaté a dve strieborné medaily. Zúčastnil sa aj prestížneho newyorského maratónu vo svojej kategórii je rekordérom slávneho Ironmana.