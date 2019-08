Zaniolo odolal zahraničným ponukám, zostáva v AS Rím

Nicolo Zaniolo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 15. augusta (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Nico Zaniolo napokon zostáva v AS Rím, s vedením klubu Serie A sa v stredu dohodol na predĺžení zmluvy o ďalších päť rokov až do júna 2024. O služby talentovaného stredopoliara, ktorý sa v minulej sezóne vďaka stabilným výkonom napevno usadil v zostave "vlkov", sa v lete zaujímalo viacerých popredných zahraničných klubov vrátane Manchestru United a Tottenhamu Hotspur. Podľa talianskych médií mu vylepšený kontrakt garantuje ročný plat dva milióny eur, v minulej sezóne zarobil 700.000 eur.Zaniolo prišiel do Ríma pred rokom z Interu Miláno, v rámci prestupu sa opačným smerom sťahoval Belgičan Radja Nainggolan. V premiérovej sezóne za AS odohral 36 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov.citovala agentúra AFP Zaniola, ktorý reprezentoval Taliansko vo všetkých mládežníckych kategóriách. Na konte má už aj dva štarty v reprezentačnom A-tíme.