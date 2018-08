Západ bráni pomoci pre Sýriu a návratu utečencov

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. augusta (TASR) - Rusko obvinilo v pondelok západné krajiny z toho, že blokujú pomoc OSN pre obnovu Sýrie a snažia sa zabrániť návratu utečencov do tejto krajiny. Informovala o tom agentúra AP.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rozhovoroch s libanonským rezortným kolegom Džibránom Básilom povedal, že odmietanie Spojených štátov poskytnúť pomoc na obnovu Sýrie po viac ako siedmich rokoch tamojšej vojny bude odrádzať Sýrčanov od návratu domov.Rusko je hlavným podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého silám pomohlo znovu získať kontrolu nad väčšinou krajiny. Moskva teraz vyzýva západné štáty, ktoré podporovali sýrsku opozíciu, aby prispeli k financovaniu obnovy Sýrie, čo podľa nej zníži prílev utečencov a migrantov do západnej Európy.Lavrov v pondelkovom vystúpení kritizoval USA a ich západných spojencov za to, že pomoc Sýrii podmieňujú procesom politickej zmeny v krajine. Obvinil tiež Západ, že vyvíja na Organizáciu Spojených národov tlak, aby sa neangažovala v obnove Sýrie.Šéf ruskej diplomacie uviedol, že Moskva skúma, prečo Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) otáľa v prípade rekonštrukcie svetoznámych archeologických pamiatok v sýrskom meste Palmýra. Podľa Lavrova politické oddelenie Sekretariátu OSN výslovne zakázalo účasť na obnove v Sýrii, pokým v krajine nedôjde k politickému riešeniu konfliktu.Lavrov dodal, že proti tomuto kroku ostro protestoval v telefonáte s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.vyhlásil Lavrov.citovala ho AP.Lavrov kritizoval aj minulotýždňové vyjadrenie vysokého komisára OSN pre utečencov Filippa Grandiho, podľa ktorého je priskoro hovoriť o hromadnom navracaní viac než piatich miliónov sýrskych utečencov.Minister tiež tvrdil, že militanti al-Káidy v oblasti na juhovýchode Sýrie, v ktorej pôsobia americkí vojenskí poradcovia, vykonali útoky zamerané proti návratu sýrskych utečencov z Jordánska.Básil povedal, že Libanon, v ktorom žije viac než milión utečencov, plne podporuje ruské snahy o návrat Sýrčanov do ich vlasti.vyhlásil Básil. "Okolnosti v Sýrii sa zmenili a mnohé oblasti sú bezpečné, preto nie je dôvod, aby utečenci zostávali."