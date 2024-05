Západ by mal rýchlejšie prijímať politické rozhodnutia na pomoc Ukrajine, podľa Juščenka by spojenci mali byť jednotní

Nedostatok munície

Trápenie by sa začalo znova

Obrovské straty

Platí sa životom

14.5.2024 (SITA.sk) - Bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko povedal, že príliš dlhé schvaľovanie vojenskej pomoci Ukrajine v americkom Kongrese bolo „kolosálnym plytvaním času“, čo umožnilo ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi spôsobiť viac utrpenia a predĺžiť vojnu.Vážny nedostatok munície, ktorý prinútil prekonané ukrajinské sily „obetovať“ dedinu za dedinou na frontových líniách, tiež rozsieval obavy medzi ďalšími západnými spojencami Ukrajiny o vyhliadkach Kyjeva na odrazenie ruskej invázie, povedal Juščenko v pondelňajšom rozhovore pre agentúru AP.To vyslalo signál Putinovi, aby „zaútočil, zničil infraštruktúru, zúril po celej Ukrajine,“ povedal Juščenko, proeurópsky reformátor, ktorý sa počas svojej vlády v rokoch 2005 až 2010 snažil odkloniť Kyjev od Moskvy.„A, samozrejme, to podkopáva morálku tých vo svete, ktorí stoja a podporujú Ukrajinu,“ povedal Juščenko, ktorý pricestoval do Philadelphie, kde vystúpil na podujatí World Affairs Council. Oneskorenie „nie je pre Ukrajinu fatálne“, ale prinútilo ukrajinských vojnových plánovačov revidovať aktuálnu kampaň, povedal.Juščenko podporil vedenie vojny ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tvrdil, že žiadny ukrajinský politik sa nevzdá územia, aby ukončil vojnu.Juščenko povedal, že by bolo „veľkou chybou“ pre USA a Európu očakávať takúto mierovú dohodu a Putina by to len povzbudilo k opätovnému útoku. Povedal by, že by to „Putinovi dalo päť alebo sedem rokov, aby sa posilnil a potom by sa to trápenie začalo znova“.Juščenko vyzval západných spojencov, aby rýchlejšie prijímali politické rozhodnutia na pomoc Ukrajine v boji, ktorý vojaci zvádzajú každý deň 24 hodín denne.Juščenko priznal obrovské straty, ktoré Ukrajina utrpela počas viac ako dvoch rokov vojny. Tá každodenne prináša obete a núti bežných Ukrajincov zapojiť sa do boja. Povedal však, že argumenty o „vojnovej únave“ sú hanebné a že by to nemala byť výhovorka na zastavenie boja.„Každý deň platíme životom,“ povedal Juščenko. „Životy detí a žien, životy ukrajinských vojakov. Naša infraštruktúra sa ničí každý deň.“ Juščenko napriek tvrdej kritike oneskorenia USA pri schvaľovaní najnovšej vojenskej pomoci priznal, že Ukrajine sa vďaka západnej podpore podarilo získať späť významnú časť okupovaného územia. Ďalšie zisky možno dosiahnuť, ak budú spojenci jednotní, povedal Juščenko.„Pre Putina je hlavnou geopolitickou výzvou sloboda a demokracia. A dnes využíva všetky dostupné zdroje, aby ukázal, že západný svet je slabý" a nedokáže sa spojiť, povedal Juščenko.Povedal, že verí, že víťazstvo pre Ukrajinu je nevyhnutné vzhľadom na obetavosť občanov krajiny v boji a vojnu vidí ako väčší boj na obranu demokracie pred tyraniou a imperializmom.