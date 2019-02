Západ SR bol v januári na zrážky bohatší, prekvapili teploty na horách

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. februára (TASR) – Prvý mesiac v roku 2019 bol teplotne normálny. Celkový úhrn zrážok bol výrazne vyšší v západnej polovici územia ako na východe krajiny. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.V januári dosiahla priemerná mesačná teplota v polohách do 300 metrov nad morom väčšinou nula až mínus tri stupne Celzia a v dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 800 metrov zväčša mínus štyri až mínus šesť stupňov Celzia.tvrdia meteorológovia.Iná situácia bola vo vysokých horských polohách, kde bola na dvoch vysokohorských staniciach SHMÚ odchýlka od normálu (1981 - 2010) mínus 2,8 a mínus 3,1 stupňa Celzia, čo znamená, že vysoko v horách skončil uplynulý mesiac ako teplotne podnormálny.Najnižšia priemerná mesačná teplota v polohách do 1000 metrov nad morom bola v Liptovskej Tepličke. Mala hodnotu mínus 6,1 stupňa Celzia.tvrdia meteorológovia.Absolútne najnižšia teplota za celý mesiac v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 23. januára v Oravskej Lesnej, kde bolo mínus 26 stupňov Celzia. Absolútne maximum za celý mesiac pozorovali meteorológovia v Hurbanove 17. januára, keď tu bolo 11,6 stupňov Celzia.Celkové úhrny zrážok boli na západe územia a v Žilinskom kraji vyššie ako v Banskobystrickom kraji a na východe. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj výrazne viacej. Oravská Lesná mala až 200 mm. Vďaka tomu bol január v západnej polovici územia takmer všade zrážkovo nadnormálny.uviedol SHMÚ. Úplne najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde namerali 373 mm. Naopak, najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, v oboch lokalitách len deväť mm.Január bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky, a tiež aj na maximálnu výšku snehu. Najviac snehu napadlo predovšetkým v Žilinskom kraji, Oravská Lesná mala 16. januára až 132 centimetrov snehu.