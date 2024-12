Západ víta koniec al-Asadovho režimu, na Blízkom východe vystríhajú pred zahraničným zasahovaním

Macron vzdal hold sýrskemu ľudu

8.12.2024 (SITA.sk) - Správy o konci režimu sýrskeho vodcu Baššára al-Asada po bleskovej ofenzíve opozičných bojovníkov sa na Západe stretli s pozitívnymi reakciami, na Blízkom východe aj s výstrahami pred zahraničným zasahovaním.Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallas na sociálnej sieti X uviedla, že „koniec al-Asadovej diktatúry je pozitívnym a dlho očakávaným krokom“.Podľa jej slov to ukazuje na slabosť podporovateľov sýrskeho režimu - Ruska a Iránu. „Našou prioritou je zabezpečiť bezpečnosť v regióne. Budem spolupracovať so všetkými konštruktívnymi partnermi v Sýrii a v regióne,“ uviedla.„Barbarský štát padol. Konečne,“ cituje spravodajský portál CNN francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona . „Vzdávam hold sýrskemu ľudu, jeho odvahe a trpezlivosti. V tejto chvíli neistoty im posielam želanie mieru, slobody a jednoty. Francúzsko sa bude aj naďalej angažovať za bezpečnosť všetkých na Blízkom východe,“ uviedol na sociálnych sieťach.Nemecký kancelár Olaf Scholz zdôraznil, že dôležité teraz je rýchle nastolenie poriadku v Sýrii. „Sýrsky ľud zažíval strašné utrpenie. Koniec al-Asadovej vlády nad Sýriou je preto dobrou správou,“ uviedol v e-mailovom stanovisku.Zároveň zdôraznil, že „všetky náboženské komunity, všetky menšiny musia byť chránené teraz aj v budúcnosti“. „Budúcich vládcov budeme posudzovať podľa toho, či umožnia všetkým Sýrčanom dôstojný život a sebaurčenie, či budú brániť suverenitu Sýrie pred zlomyseľným zasahovaním tretích strán a žiť v mieri so svojimi susedmi,“ dodal Scholz.Koniec režimu al-Asada privítal aj britský premiér Keir Starmer , pričom vyzval na mier a ochranu civilistov. „Sýrsky ľud príliš dlho trpel pod al-Asadovým barbarským režimom a my vítame jeho odchod,“ uviedol.„Vyzývame všetky strany, aby chránili civilistov a menšiny a zabezpečili, aby sa v najbližších hodinách a dňoch mohla k najzraniteľnejším dostať nevyhnutná pomoc,“ dodal.Turecký minister zahraničia Hakan Fidan v nedeľu povedal, že Sýria sa dostala do bodu, kde „Sýrčania budú tvoriť budúcnosť ich krajiny“ a vyzval medzinárodnú komunitu, aby Sýrčanov podporila.„Nová vláda musí byť ustanovená riadnym spôsobom. Zásada inkluzívnosti nesmie byť nikdy ohrozená. Nikdy nesmie existovať túžba po pomste. Je čas zjednotiť sa a obnoviť krajinu,“ povedal novinárom na stretnutí v Katare, ktoré hostí osem krajín so záujmom v Sýrii.Irak však vyzval na „nezasahovanie do vnútorných záležitostí Sýrie“ a povedal, že nebude akceptovať zahraničné zasahovanie v krajine.Bagdad „potvrdzuje, že je potrebné rešpektovať slobodnú vôľu všetkých Sýrčanov, a zdôrazňuje, že bezpečnosť Sýrie, jej územná celistvosť a nezávislosť sú mimoriadne dôležité nielen pre Irak, ale aj pre stabilitu a bezpečnosť celého regiónu,“ uviedol v nedeľu hovorca irackej vlády.V podobnom duchu sa nieslo aj vyhlásenie ministerstva zahraničia v Iráne, ktorý je podporovateľ režimu zvrhnutého sýrskeho prezidenta. Podľa vyhlásenia by Sýrčania mali rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny „bez deštruktívnej, nátlakovej zahraničnej intervencie“.Aj na Ďalekom východe sledujú dianie v Sýrii. Čínske ministerstvo zahraničia vo vyhlásení uviedlo, že situáciu v krajine monitorujú a dúfajú v čo najskorší návrat stability.