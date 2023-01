Západní spojenci musia zvýšiť vojenskú pomoc Ukrajine, vyzýva šéfka eurokomisie a dúfa, že v tom nastane veľký pokrok

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Západní spojenci musia zvýšiť úroveň vojenskej pomoci a vybavenia, ktoré posielajú Ukrajine. V rozhovore s Christiane Amanpour z televízie CNN to v utorok povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová Ukrajina potrebuje „všetko vojenské vybavenie“, ktoré „dokáže zvládnuť a to zahŕňa aj pokročilé systémy“, skonštatovala Von der Leyenová.„Veľmi dúfam, že v Ramsteine … že tam nastane veľký krok vpred,“ uviedla ďalej, odkazujúc na blížiace sa piatkové stretnutie v Nemecku, kde sa spojenci v rámci Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny stretnú s predstaviteľmi ukrajinskej obrany na leteckej základni Ramstein.Nemecko sa dostalo v posledných dňoch pod tlak v súvislosti s vojenskou pomocou, ktorú posiela vojnou zasiahnutej krajine, pričom Spojené kráľovstvo vyzvalo Berlín, aby poslal nemecké tanky Leopard a umožnil, aby ich mohli poskytnúť aj ďalší.Von der Leyenová zároveň potvrdila, že sa blíži desiaty balík sankcií proti Rusku, ktorý by sa mal podľa nej zameriavať najmä na odstránenie možností ich obchádzania.