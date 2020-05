Západnou Austráliou sa prehnala silná búrka, desaťtisíce domov a obchodov zostalo bez elektriny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Veľkou časťou západného pobrežia Austrálie sa v pondelok prehnala silná búrka. Zatiaľ nehlásia žiadne zranenia. Približne 65-tisíc domov a obchodov zostalo bez elektriny. Búrka poškodila domy a vyvrátila stromy.V meste Kalgoorlie zostalo bez elektriny 15-tisíc domov. Zástupca Department of Fire and Emergency Services štátu Západná Austrália Jon Broomhall uviedol, že takáto búrka sa objaví raz za desaťročie.Zasiahla oblasť širokú 1200 kilometrov, a to od Carnarvonu po Cape Leeuwin, pričom nevynechala ani hlavné mesto štátu Perth. Vietor v noci dosiahol rýchlosť viac ako 90 kilometrov za hodinu, v Cape Leeuwin až 132 kilometrov za hodinu, čo je májový rekord od roku 2005.Dážď zasiahol oblasť širokú 1500 kilometrov a spolu s osemmetrovými vlnami spôsobil záplavy a poničil pláže. Búrka najviac vyčíňala v juhozápadnej oblasti štátu.