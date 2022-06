Západnú Európu zasiahne vlna horúčav, podľa expertov budú padať teplotné rekordy

Teploty sa vyšplhajú k 40 stupňov Celzia

Horúčavy na britských ostrovoch

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Oblasť horúceho vzduchu tiahnuca sa od Stredozemného mora po Severné more priniesla väčšine západnej Európy prvú letnú vlnu horúčav s teplotami nad 30 stupňov Celzia od Londýna po Paríž.Experti tvrdia, že nezvyčajne skorá vlna horúčav je znakom toho, čo príde, keďže sa pre globálne otepľovanie extrémne teploty, ktoré Európa predtým zažila len v júli a auguste, objavujú čoraz skôr.Hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) v Ženeve Clare Nullis uviedla, že niektoré časti Španielska a Francúzska majú teploty o desať stupňov vyššie, aký je priemer pre toto ročné obdobie.V piatok vlna horúčav postihla zhruba tretinu Francúzska a od Pyrenejí na juhu až po región Paríža vyhlásili výstrahy pred lesnými požiarmi. V 12 regiónoch na juhozápade a západe, kde je najvyššia meteorologická výstraha, mohli školáci zostať doma.Vláda tiež posilnila úsilie o zabezpečenie dostatočnej hydratácie pre obyvateľov opatrovateľských domovov a ďalších zraniteľných ľudí.Teploty stúpajú celý týždeň a očakáva sa, že na juhozápade v piatok prekročia 40 stupňov Celzia, v oblasti hlavného mesta v sobotu. Neobyčajne vysoké sú aj nočné teploty. Klimatológ zo služby Meteo France Matthieu Sorel sa pre vysielateľa France-Info vyjadril, že očakávajú prekonanie niekoľkých teplotných rekordov.V Spojenom kráľovstve namerali zatiaľ najteplejší deň v roku, keď na letisku Heathrow pri Londýne v čase poludnia teplomer ukazoval 30,7 stupňa Celzia.Britská meteorologická služba uviedla, že v južnom Anglicku by mohla teplota vyšplhať na 34 stupňov Celzia, než sa cez víkend ochladí a začne pršať.Nemecká meteorologická služba DWD predpovedala, že by veľké horúčavy mohli trvať aj cez víkend, keďže sa teplo presúva na východ do strednej a východnej Európy.Súčasná vlna horúčav v Európe sa začala takmer pred týždňom v Španielsku, kde teploty dosiahli 43 stupňov Celzia. Tamojšie úrady dúfajú, že od nedele sa počasie začne ochladzovať. Intenzívne teploty a nedostatok dažďa v krajine pomohli podnietiť lesné požiare.