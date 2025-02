Západný Balkán patrí za rokovací stôl v Bruseli, Blanár vyzýva na zrýchlenie prístupového procesu – VIDEO, FOTO

Účasť vysokej predstaviteľky Únie

Politické a bezpečnostné otázky

Priatelia západného Balkánu

11.2.2025 (SITA.sk) - Urýchlenie prístupového procesu do Európskej únie pre štáty západného Balkánu bolo témou pondelkového rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ na zasadnutí neformálneho zoskupenia Priatelia západného Balkánu v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) potvrdil, že západný Balkán patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky.„Cítim dynamiku, s ktorou sa vyvíja vplyv Priateľov západného Balkánu a predovšetkým výsledky, ktoré sa nám podarilo presadiť. Budeme pokračovať v aktívnom nasadení, aby sme akcelerovali prístupový proces štátov tohto regiónu, ktorý zaspal na 20 rokov,“ vyhlásil po rokovaní Blanár. Upozornil na to, že napriek tomu, že mnohé krajiny spĺňajú kritéria a sú pripravené otvoriť ďalšie klastre v prístupovom procese, posun vpred nenastal.Zároveň vyzdvihol historicky prvú osobnú účasť na týchto rokovaniach zo strany vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kajy Kallasovej a eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej, ktoré dali záväzok k väčšiemu zameraniu sa na krajiny západobalkánskeho regiónu.Partneri sa zhodli, že prístupové rokovania musia byť založené na pravidlách, ktoré sú zadefinované pre všetkých rovnako a je potrebné odbúrať byrokratické či politické vplyvy.„Dvojaký štandard prístupu ku kandidátskym krajinám vôbec neprospieva k nálade medzi obyvateľmi západného Balkánu, ktorým bolo pred dvomi desaťročiami prisľúbené, že ich priestor je okolo stola v Bruseli, teda v Európskej únii,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie s tým, že dialóg vyslal jasný odkaz, že EÚ nemôže smerovať len na krajiny Východného partnerstva, ako je Gruzínsko, Moldavsko či Ukrajina. Osobitnú pozornosť venovali ministri politickým a bezpečnostným otázkam v regióne, ktoré sú kľúčové aj pre prilákanie zahraničných investorov.„Urýchlenie prístupového procesu prinesie stabilitu, rozvoj a bezpečnosť nielen pre krajiny západného Balkánu, ale pre celú Európu. Slovensko sa v tomto procese zaviazalo podporovať stabilitu regiónu cez diplomaciu a tiež prostredníctvom vojenských mierových misií, pričom po 15 rokoch opätovne prispejeme k bezpečnosti Kosova. Očakávame nasadenie prvých 60 slovenských vojakov do vojenskej mierovej misie KFOR (Sily pre Kosovo) s možnosťou rozšírenia až na 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR,” informoval minister.V rámci pracovného programu v Ríme si šéf slovenskej diplomacie uctil generála Milana Rastislava Štefánika a jeho prínos pre slovensko-talianske vzťahy pri pamätnej tabuli na Benátskom námestí.Neformálne zoskupenie s názvom Priatelia západného Balkánu bolo založené v roku 2023 s cieľom podporiť zrýchlenie prístupového procesu západobalkánskych kandidátov na členstvo v Európskej únii. Jeho členmi sú okrem Slovenska aj Česko, Grécko, Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a Taliansko.