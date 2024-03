Západný breh Jordánu je v kríze, Izrael tam rozširuje a buduje osady. Rovná sa to vojnovému zločinu, upozorňuje UNHRC

Západný breh Jordánu je v krízovom stave

Budovanie osadníckych domov je v rozpore s medzinárodným právom

8.3.2024 (SITA.sk) - Budovanie a rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme predstavuje podľa najnovšej správy Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) vojnový zločin.Správa pokrýva obdobie oddo, za ktoré podľa nej „pokročili" v existujúcich osadách na Západnom brehu so zhruba 24 300 bytovými jednotkami. Je to najvyšší ročný počet od začiatku monitorovania v roku 2017. Správa vyjadrila poľutovanie nad nárastom výstavby nových domov v osadách v posledných mesiacoch.„Západný breh Jordánu je už v kríze. Násilie medzi osadníkmi a porušovanie ľudských práv v súvislosti s osídľovaním však dosiahli šokujúcu novú úroveň a hrozí, že sa vylúči akákoľvek praktická možnosť vytvorenia životaschopného palestínskeho štátu," varoval v piatok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk , ktorý danú správu predstavil.Upozornil tiež na tohtotýždňové správy, že v troch oblastiach Izrael plánuje vybudovať takmer 3 500 osadníckych domov, čo je „v rozpore s medzinárodným právom". Vytváranie a rozširovanie osád sa podľa Türka rovná presunu vlastného obyvateľstva Izraela na územia, ktoré okupuje, „čo sa podľa medzinárodného práva rovná vojnovému zločinu".Izraelská diplomatická misia v Ženeve to zatiaľ nekomentovala. Väčšina medzinárodnej komunity považuje izraelské osady na okupovaných územiach za nezákonné podľa medzinárodného práva. Rozšírená osadnícka aktivita a nárast násilia na Západnom brehu sa v ostatných mesiacoch odohráva na pozadí vojny Izraela s militantným hnutím Hamas , ktorá viac priťahuje medzinárodnú pozornosť.