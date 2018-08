Západonílska horúčka pripravila v Grécku o život už 11 ľudí

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 23. augusta (TASR) - Na 11 sa zvýšil počet tohtoročných obetí západonílskej horúčky v Grécku. Vyplýva to zo štvrtkových informácií príslušného útvaru gréckeho ministerstva zdravotníctva.Podľa rovnakého zdroja sa vírusom ochorenia infikovalo v krajine Helénov ďalších 96 osôb, zväčša na Peloponézskom polostrove a východne od Atén. Počet reálne infikovaných môže byť však podľa odborníkov aj vyšší, pretože nie všetci majú silné symptómy ochorenia.Ako vyplynulo zo stredajších informácií srbských médií, v tejto postjuhoslovanskej republike sa rovnakým vírusom infikovalo v tomto roku už 159 ľudí, 15 z nich chorobu neprežilo, pričom štyria zomreli na následky ochorenia v uplynulom týždni.Zdrojom vírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v roku 1937 v africkej Ugande a ktorý v roku 1950 spôsobil vôbec prvú epidémiu v Egypte, sú nezriedka divožijúce vtáky. Z nich ho komáre rodu culex prenášajú i na ľudí. V období, keď pribúda komárov, obvykle od druhej polovice júla do septembra, sa zvyšuje aj počet takýchto ochorení. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú skôr narodení, chronickí chorí, ako aj osoby so slabšou imunitou.Výskyt ochorenia hlásili v tomto roku aj z Chorvátska, Kosova, Maďarska, Rumunska či Talianska.