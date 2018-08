Západonílsku horúčku v Srbsku neprežilo už 15 zo 159 infikovaných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Belehrad 22. augusta (TASR) - Na 15 sa zvýšil počet tohtoročných obetí západonílskej horúčky v Srbsku. Vyplýva to zo správy tamojšieho inštitútu verejného zdravotníctva Batut, o ktorom informovali v stredu srbské médiá.Podľa rovnakých zdrojov sa vírusom západonílskej horúčky infikovalo v Srbsku už 159 ľudí, 15 z nich chorobu neprežilo, pričom štyria zomreli na následky ochorenia v uplynulom týždni.Priemerný vek infikovaných je 62 rokov, priemerný vek zosnulých 75 rokov.Spomínané ochorenie zasiahlo Srbsko doteraz v najväčšom rozsahu pred piatimi rokmi, keď vírus spôsobil ochorenie 238 ľudí a 32 z týchto prípadov nákazy sa skončilo úmrtím pacientov.Prvý prípad tohto ochorenia zaznamenali v Srbsku už v roku 2012, odvtedy ochorelo v krajine na západonílsku horúčku celkove 574 ľudí a 61 ochorenie neprežilo.Zdrojom vírusu, ktorý po prvý raz zaznamenali v roku 1937 v africkej Ugande a ktorý v roku 1950 spôsobil vôbec prvú epidémiu v Egypte, sú nezriedka divožijúce vtáky. Z nich ho komáre rodu culex prenášajú i na ľudí. V období, keď pribúda komárov, obvykle od druhej polovice júla do septembra, sa zvyšuje aj počet takýchto ochorení. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú skôr narodení, chronickí chorí, ako aj osoby so slabšou imunitou.Výskyt ochorenia hlásili v tomto roku aj z Grécka, Chorvátska, Kosova, Maďarska, Rumunska či Talianska.