Západoslovenská distribučná má vrátiť výrobcovi platby 60.000 eur

Bratislava 17. júla (TASR) – Západoslovenská distribučná spoločnosť má vrátiť platby za prístup do distribučnej sústavy výrobcovi elektriny. Okresný súd Bratislava I v utorok rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, keďže na pojednávaní sa nezúčastnila ani protistrana, ani jej právny zástupca.Súd rozhodol, že platba, ktorú od výrobcu vyberala Západoslovenská distribučná za prístup do distribučnej sústavy, bola protiprávna a prikázal vrátiť platbu výrobcovi elektriny. Ide o tzv. G-komponent.spresnil advokát žalujúcej strany Pavol Poláček.Protistrana ani jej právny zástupca sa na pojednávaní nezúčastnili, súd tak žalobe vyhovel. Výrobca podľa právneho zástupcu svoje peniaze späť dostane.priblížil Poláček. Zároveň uviedol, že distribučná spoločnosť síce má možnosť sa proti rozsudku odvolať, ale podmienky na podanie odvolania v tomto prípade podľa neho splnené nebudú.Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaviedol pre všetkých výrobcov elektriny platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Proti tejto platbe sa vzniesla pomerne silná vlna odporu, dodal Poláček. V roku 2016 Ústavný súd (ÚS) SR konštatoval protiústavnosť časti vyhlášky ÚRSO, ktorá zaviedla túto platbu.opísal Poláček.Konania sa zatiaľ podľa Poláčka vyvíjajú v prospech výrobcov elektriny, pričom stále prebiehajú ďalšie.dodal.