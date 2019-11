Západoslovenská distribučná modernizovala najporuchovejšie vedenie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) zmodernizovala jedno z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečovalo distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Nižšiu poruchovosť zabezpečili digitalizáciou a umiestnením osemkilometrového vedenia medzi Trenčínom a Drietomou do zeme. Informovala o tom v utorok ZSD.Súčasťou investície za 840.000 eur je aj výstavba troch nových inteligentných trafostaníc, ktoré, okrem iného, zlepšia informovanosť o poruchách a súčasne poskytnú okamžitý prehľad o zaťažení siete.Západoslovenská distribučná realizuje túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností ZSD a E.ON Distribuce v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektmi spoločného záujmu EÚ a zároveň dostal historicky najvyšší grant vo výške 91,2 milióna eur. Ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup novej energetiky založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich šiestich rokov vyše 190.000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. "" uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.Doteraz si identifikácia a oprava porúch vyžiadala výjazdy montérov do ťažkého a nedostupného terénu, avšak zavedením inteligentných prvkov do siete a vyvedením informácií z nich do riadiaceho centra cez optické trasy, vybudované v rámci tejto investície, sa podľa Turka výrazne zníži počet výpadkov elektriny a zároveň zrýchli vyhľadanie miesta poruchy.