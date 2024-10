Zapáliť si pred reštauráciou či na koncerte? Brusel chce úplne zakázať fajčenie i vapovanie v exteriéroch

Zákaz fajčenia vo všetkých vonkajších priestoroch

Vlna kritiky

Reštaurácie a kaviarne úplne zomrú

Návrh Bruselu je nekompromisný

Povinnosti prevádzkovateľov

Drastický krok

Zákaz sa týka aj elektronických cigariet

Jasné NIE! tomuto nezmyslu

24.10.2024 (SITA.sk) - Brusel opäť prichádza s návrhom na sprísnenie fajčenia . Tento raz však nenahneval len samotných fajčiarov, ale predovšetkým podnikateľov z oblasti cestovného ruchu, služieb a priemyslu HORECA naprieč Európou.Brusel predstavil svoj plán na boj s fajčením už v roku 2021. Jeho cieľom bolo znížiť mieru fajčenia do roku 2040 na 5 %. Už pri jeho predstavení mu bolo vyčítané, že je až príliš závislý na zvyšovaní daní, zákazoch a obmedzovaní individuálnej slobody.Zároveň nemotivuje fajčiarov v prechode na menej škodlivé alternatívy, napríklad po vzore Švédska, ktorému sa 5-percenntý cieľ podarí dosiahnuť už zrejme v tomto roku. V EÚ stále naďalej fajčí 20 % dospelej populácie.Ako býva v EÚ zvykom, keď aktuálne opatrenia neprinášajú očakávaný efekt, prichádza nový zákaz. Tentoraz ide o návrh Rady, ktorý prakticky zakazuje fajčenie aj používanie moderných alternatív vo všetkých vonkajších priestoroch.Návrh Rady zdvihol zo stoličiek predstaviteľov európskeho sektora služieb, a zvlášť prevádzkovateľov reštaurácií a kaviarní. Dôvod je zrejmý – približne 20 % zákazníkov fajčí. Majitelia reštaurácií museli po čiastočnom zákaze fajčenia v roku 2009 investovať nemalé peniaze, aby naplnili požiadavku na oddelené nefajčiarske priestory.O desať rokov neskôr to bolo úplne zbytočné, keďže od roku 2019 začal totiž platiť úplný zákaz fajčenia v reštauráciách. Aj s tým sa už zmierili, no po novom by mal však prísny zákaz platiť na všetky vonkajšie priestory, čo podľa európskych podnikateľov zašlo priďaleko. Obávajú sa ďalšieho prepadu tržieb, pretože fajčiari jednoducho neprídu.S kritikou už nešetrili podnikatelia z Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Grécka, či Bulharska, teda tradičných bášt pohostinnosti a turizmu."Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb," povedal pre denník Kronen Zeitung šéf rakúskeho Gastronomického zväzu Mario Pulke . V niektorých reštauráciách a kaviarňach by podľa neho mohli tržby klesnúť až o 60 percent.„Potom by EÚ mala úplne zakázať fajčenie. Mnoho hostí už teraz zostáva doma a namiesto toho, aby išli do krčmy, pijú doma pivo," hovorí prevádzkovateľ penziónu v turistickej destinácie Mühlviertler. „Ak bude vonku zákaz fajčenia, určite to odradí fajčiarov, aby k nám nechodili. Najradšej sedia vo vlastnej záhrade, kde môžu fajčiť," dodáva.Kvôli napätiu v sektore a v Nemecku hesenský minister pre európske záležitosti Manfred Penz povedal: "Je to ako nútiť fajčiarov nosiť nepriestrelnú vestu a zachádza to príliš ďaleko."„Všeobecne podporujeme obmedzovanie fajčenia, ale v tomto prípade ide o niečo iné a oveľa agresívnejšie. Sme pohostinský priemysel, čo znamená, že hotely a reštaurácie sú závislé od svojich zákazníkov. A zákaz mnohonásobne zníži prílev zákazníkov," uviedol Atanas Dimitrov, podpredseda Bulharskej asociácie hotelov a reštaurácií (BHRA).„Ak zavedieme zákaz v tejto situácii, reštaurácie a kaviarne úplne zomrú. Nikto nepríde. Nemôžeme ľudí pripraviť o všetky ich zvyky," uviedol Veselin Nalbantov z BHRA v Nesebare. Vystríha, že sektor je pripravený na vážny odpor a dokonca aj na rebéliu, ak sa opatrenie zavedie.Predstavitelia európskeho cestovného ruchu a gastronómie sa podľa Kronen Zeitung pýtajú, či zákaz fajčenia v exteriéroch reštaurácií by naozaj pomohol dosiahnuť ciele v oblasti zdravia. Fajčenie by sa totiž podľa nich iba presunulo inam. Ľudia by potom stáli na ulici vedľa terás reštaurácií, čo by prekážalo chodcom.Lenže, aj v tomto smere je návrh Bruselu nekompromisný a v navrhovanej podobe by znamenal fakticky úplný zákaz fajčenia kdekoľvek vonku. Svetlým momentom je, že rozširuje výpočet priestorov, v ktorých môžu fajčiari obťažovať deti a mladistvých, tu treba uznať, že situácia by mohla byť naozaj lepšia, pokiaľ ide o detské ihriská, či športoviská, hoci jeho vymáhanie v praxi môže byť komplikované.Návrh však zahŕňa aj priestory pred verejnými budovami, zoologické záhrady, či zábavné parky, miesta konania koncertov, zábav a iných verejných podujatí s pravdepodobnosťou výskytu mladistvých. No, tie už zväčša majú túto otázku vyriešenú vyčlenením fajčiarskych zón, zväčša v ústraní. Z dikcie návrhu vyplýva že fajčiar kdekoľvek vonku môže dostať pokutu, ak okolo neho prejde neplnoletá osoba. Zákaz sa dokonca týka aj e-cigariet bez obsahu nikotínu.Povinnosti prevádzkovateľov sú v návrhu definované nasledovne: „Zabezpečiť účinnú ochranu pred pasívnym fajčením a aerosólmi v akýchkoľvek vonkajších alebo polootvorených priestoroch (napr. čiastočne zakrytých, ohradených, oplotených alebo inak vymedzených oblastiach v blízkosti alebo pri zariadení, vrátane striech, balkónov, veránd alebo terás), ktoré sú spojené s pohostinskými zariadeniami. Tieto by mali zahŕňať vonkajšie priestory reštaurácií, barov, kaviarní a podobných zariadení."Ďalej sa majú priestory so zákazom rozšíriť na všetky miesta výskytu mladistvých: „Zvážte zahrnutie ďalších vonkajších priestorov, v ktorých sa pravdepodobne zhromažďuje verejnosť, vrátane detí, maloletých alebo zraniteľných osôb... Takéto priestory môžu zahŕňať okrem iného vonkajšie miesta, kde sa organizujú podujatia, hľadiská a divácke zóny na verejných podujatiach, a priestory spojené s budovami otvorenými pre verejnosť, kde je pravdepodobný vysoký pohyb ľudí (napr. vchody do nákupných centier, dvory budov otvorených pre verejnosť)."Predstavitelia dotknutých sektorov Bruselu vyčítajú, že takýto drastický krok naprieč 27 krajinami únie prichádza bez širšej diskusie so zainteresovanými stranami, volajú tiež po vyčíslení dopadov na ekonomiku.Cestovný ruch a sektor HORECA (hotely, reštaurácie, catering a caffé) sú totiž dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ. Odvetvie priamo zamestnáva približne 11 miliónov ľudí a tvorí ho viac ako 2,4 milióna spoločností. Návrh by mohol mať katastrofálne dopady pre mnohé, zväčša malé a rodinné podniky. Takmer 99 % odvetvia totiž tvoria malé a stredné podniky.Téma zákazu fajčenia vonku sa už vyše roka široko diskutuje aj v Spojenom kráľovstve (ktoré sa Brexitom vymanilo z legislatívneho diktátu Bruselu). A zatiaľ čo zákaz v prostredí nemocníc a škôl sa pravdepodobne predĺži, jeho zavedenie na terasách a záhradách pohostinských zariadení je otázne.Vláda zdá sa načúva aj podnikateľom, ktorí upozorňujú, že by to zhoršilo situáciu v oblasti pohostinstva, ktorá už teraz čelí výzvam kvôli rastúcim nákladom na energie a poklesu návštevnosti.Ďalším sporným momentom návrhu je fakt, že zákaz sa má týkať rovnako fajčenia cigariet, ako aj používania moderných alternatív - elektronických cigariet , či zahrievaného tabaku a to dokonca aj bez obsahu nikotínu. Brusel to odôvodňuje rastúcou popularitou nových výrobkov.Taliansky denník La Verità v tomto smere upozorňuje na nekonzistentnosť politík Bruselu. Podľa údajov, ktoré priniesol najnovší prieskum Eurobarometer, počet používateľov e-cigariet sa od roku 2020 do roku 2023 zvýšil iba o 1 %, zatiaľ čo 5 % Európanov, ktorí ich nikdy nepoužili, označilo tento produkt za atraktívny.V otázke rizík dopadov pasívneho vapovania La Verità pripomína stanovisko, Európskeho vedeckého výboru pre zdravie (SCHEER), ktoré hovorí, že existujú slabé alebo mierne dôkazy riziká respiračného, kardiovaskulárneho a karcinogénneho poškodenia v dôsledku pasívneho vystavenie aerosólom elektronických cigariet.Napriek tomu návrh Bruselu obsahuje extrémne široký zákaz nielen pre cigarety a vapovanie , ale technicky by malo ísť o všetky zdroje emitujúce aerosól. V takom prípade by sa mal zákaz rozšíriť aj na grilovania alebo aerosól, ktorý vytvárajú pneumatiky áut odvaľujúcich sa po asfalte.Rakúski europoslanci zo všetkých strán sa vyslovili proti ďalším zákazom. Petra Steger (FPÖ) a Lukas Mandl (ÖVP) takýto krok jednoznačne odmietli a pre Komisiu v tejto oblasti nevidia žiadnu úlohu.Andreas Schieder (SPÖ), Thomas Waitz (Zelení) a Helmut Brandstätter (NEOS) zdôraznili, že pokles počtu fajčiarov je žiaduci. Musí sa to však robiť cestou osvetovej práce a nie zákazmi.Rovnakú revoltu Rakúsko zažíva aj na domácej politickej scéne. Predseda poslaneckého klubu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) August Wöginger vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že ÖVP nezavedie zákaz fajčenia v exteriéroch. „Ľudia by sa mali rozhodnúť sami," povedal.FPÖ vyhlásila, že zákaz fajčenia vonku je "smrťou reštaurácií na základe nariadení EÚ". Ako zdôraznil poslanec Národnej rady a člen strany pre spotrebiteľské otázky Peter Wurm, eurokratom nejde o zdravie ľudí. Inak by tabak zakázali úplne, lenže potom by ministri financií prišli o miliardové príjmy z daní.„My libertariáni hovoríme jasné NIE! tomuto novému nezmyslu," zdôraznil Wurm. „Je asi vtipné aj zo zdravotnej politiky, ak by sa na jednej strane mala legalizovať konzumácia konope a na druhej strane už nie je dovolené fajčiť cigarety, cigary či fajky na záhrade, teda vonku," konštatoval.