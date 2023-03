Zápas Slovensko – Luxembursko sa skončil remízou, tréner Calzona sa nedočkal premiérového víťazstva (video)

Kvalifikácia ME 2024 vo futbale (J-skupina)



Trnava



Slovensko - Luxembursko 0:0

I. polčas

II. polčas

57. Gerson (Luxembursko),Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slovin.), 3523 divákovDúbravka - Pekarík (82. Tomič), Gyömbér, Šatka, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (80. Bénes) - Suslov (73. Mak), Polievka (73. Boženík), HaraslínMoris - Bohnert (84. Rupil), Gerson, Chanot, Olesen (64. V. Thill), Pinto - Borges Sanches (64. Jans), Barreiro, C. Martins, Gerson Rodrigues - Danel Sinani (84. S. Thill)V prvom polčase mali loptu častejšie na kopačkách hosťujúci hráči. Boli kombinačne lepší, no nevypracovali si žiadnu gólovú príležitosť s výnimkou strely Gersona Rodriguesa, ktorú vyrazil gólman Dúbravka.Spomedzi slovenských hráčov vyčnieval priamočiarosťou debutant Polievka na hrote útoku. Do prestávky dvakrát strelecky zakončil, no nepresadil sa.Po zmene strán v 50. min Dudov priamy kop s námahou vytlačil pred seba Moris, no Polievka ľavačkou netrafil priestor bránky. Zakrátko mal tento útočník Banskej Bystrice na hlave čistú gólovú šancu, luxemburský gólman mu však pokus bravúrne zneškodnil.Keďže zmenu skóre neprinieslo ani zakončenie Boženíka a Haraslína, slovenský tím napokon vstúpil do kvalifikácie bezgólovou remízou. V šiestom vzájomnom zápase medzi Slovenskom a Luxemburskom sa po prvý raz zrodil nerozhodný výsledok.