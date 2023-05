Zápas Slovensko-Slovinsko na MS v hokeji 2023 skončil najtesnejším rozdielom a udržal nás v hre o postup (video+foto)

Slovenia was this close to tie the game with few seconds left.???? #SLOSVK #IIHFWorlds @lovehokej pic.twitter.com/rGTxwXc7lU

MS v hokeji 2023 (B-skupina)

Riga



Slovinsko - Slovensko 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Arena Riga





Góly:



21. Pánik (Regenda, Koch)



Vylúčení:



2:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bjork (Švéd.), Bloski (Kan.) - Davis (USA), Kroyer (Dán.)



Zostavy:



Slovinsko: Gračnar - Gregorc, Pavlin, Magovać, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Jeglič, Urbas, Verlič - Tičar, Sabolič, Kuralt - Simšič, Pance, Drozg - Maver, Čimžar, Tomaževič - Ograjenšek

Slovensko: Škorvánek - Nemec, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Kňažko, Gajdoš, Jánošík - Pánik, Hrivík, Regenda - Lantoši, L. Hudáček, Cehlárik - Kelemen, Sukeľ, Kudrna - Lunter, Čacho, Okuliar

Hlasy (zdroj: RTVS Šport):

Stanislav Škorvánek (brankár SR): "Je to veľmi dôležité víťazstvo. Bolo to veľmi ťažké. Som rád, že v prvej tretine som sa chytil. V prvých dvoch tretinách sme mali prevahu, ale bol to ťažší zápas. Počítajú sa tri body a ideme ďalej. Je pekné vychytať nulu, ale moc si to neuvedomujem. Sme na turnaji a ja sa sústredím na hokej. Neskôr mi to viac dôjde." Ján Pardavý (asistent trénera SR): "Nie je veľa pozitív. Bol to ďalší ťažký zápas, ktorý sme zvládli výsledkovo, ale herne sme sa trochu trápili. V prvej tretine sme mali prevahu, no ťažko sme sa presadzovali proti osobnej obrane súpera v útočnom pásme a nedostávali sme sa toľko k strelám. Šance, ktoré sme si vypracovali v druhej tretine, sme riešili zle. Neviem, ako hráčov presvedčiť, aby to zobrali na seba a strieľali. Mohli sme odskočiť na dva góly. V tretej tretine to bolo o mentálnej stránke. Slovinci hrali o život, my na víťazstvo a bolo to na oboch tímoch vidieť. Občas sme boli príliš defenzívni. Čakali sme na chybu Slovincov, aby sme dali druhý gól a upokojili sme sa. Ten neprišiel a bolo to dramatické. Škorvánek bol skvelý." Peter Cehlárik (útočník SR): "Začiatok bol naozaj dobrý, mali sme dobrý nástup do zápasu. Dostávali sme súpera pod tlak, no chceli sme vyhrávať viac súbojov. Dokázali sme si však vytvoriť šance. Druhá tretina nás stála dosť síl, keďže nám nevychádzali prechody a oni otáčali hru. Podali sme dobrý tímový výkon, zblokovali sme veľa striel. Stano odchytal výborný zápas. Zvládli sme to a ideme ďalej."