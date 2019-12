Zápasník MMA K. Usman obhájil titul welterovej váhy v rámci UFC

Na snímke Kamaru Usman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 15. decembra (TASR) - Nigérijský zápasník miešaných bojových umení (MMA) Kamaru Usman obhájil titul welterovej váhy v rámci organizácie UFC. V noci na nedeľu ukončil vyzývateľa Colbyho Covingtona technickým knokautom v závere posledného piateho kola. Na podujatí s číselným poradím 245 obhájila svoj opasok aj ženská šampiónka Amanda Nunesová, novým držiteľom titulu v bantáme sa stal Alexander Volkanovski, ktorý jednomyseľne vybodoval obhajcu Maxa Hollowaya.Všetkých 5 kôl sa nieslo v postoji a prinieslo vyrovnanú partiu. Od úvodu prvého kola sa Covington s Usmanom pustili do pästnej výmeny, v čom pokračovali celý zápas. Ani jeden z bojovníkov svoje obávané zápasnícke zručnosti nepredviedol. Usman dominoval v úderoch na telo a postupne tak bral Covingtonovi kyslík. Ten zasa svojho súpera niekoľkokrát tvrdo trafil do hlavy, no ukončiť sa mu Usmana nepodarilo. Práve naopak, taktika obhajcu titulu priniesla svoje ovocie v samom závere. Covington, ktorého podporuje aj prezident USA Donald Trump, po tvrdých úderoch na telo už nedržal ruky pri brade a trestalo sa. Usman tvrdými údermi na hlavu poslal Covingtona k zemi, kde ho zasypal postupne ďalšími údermi. Arbiter následne duel ukončil a Usman sa tak mohol tešiť zo svojej prvej úspešnej obhajoby po minuloročnom zisku titulu.uviedol v pozápasovom rozhovore Usman.Novým šampiónom bantámovej váhy sa stal Alexander Volkanovski. Tridsaťjedenročný Austrálčan ukončil 14-zápasovú víťaznú šnúru v rámci bantámu obhajcu titulu Maxa Hollowaya. Verdikt bodových rozhodcov znel po piatom kole 50:45, 48:47, 48:47 v prospech vyzývateľa. "," povedal Volkanovski. Holloway však po zápase avizoval, že toto pre neho nie je ani zďaleka koniec. "dodal s úsmevom na tlačovej konferencii.Dlhý večer z pohľadu divákov ale naštartovala Amanda Nunesová. V totálne dominantnom výkone po piatich kolách jednomyseľne vybodovala vyzývateľku z Holandska Germaine de Randamieovú (49:44, 49:46, 49:45).uviedla Nunesová podľa espn.com.