Zápasník SR Musuľbes si prevzal olympijské striebro z OH v Pekingu

Na snímke vpravo slovenský medailista z OH v Pekingu v zápasení voľným štýlom v kráľovskej kategórii do 120 kg David Musuľbes. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. apríla (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant v zápasení David Musuľbes si v piatok prevzal dodatočne udelenú striebornú medailu z OH 2008 v Pekingu. Cenný kov prebral na slávnostnom ceremoniáli v rámci 56. valného zhromaždenia Slovenského olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) z rúk členky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na Slovensku Danky Bartekovej.Rodák z Vladikavkazu získal pôvodne vo voľnoštýliarskej hmotnostnej kategórii do 120 kg na OH 2008 bronz. V roku 2017 pri dodatočnej analýze vzoriek medailistov z Pekingu však vyšlo najavo, že Musuľbesov semifinálový premožiteľ, olympijský víťaz Uzbek Artur Tajmazov dopoval a výsledky olympijskej súťaže sa revidovali. Tajmazova diskvalifikovali a Musuľbes postúpil o stupienok vyššie.