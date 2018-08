Zápisník plný optimizmu pre vaše nápady

Vyskúšajte nový Zápisník plný optimizmu , do ktorého si môžete zapisovať aj svoje úspechy a ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

Určite vás inšpirujú pozitívne myšlienky od svetoznámych osobností ako Albert Einstein, F.M.Dostojevskij, Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Konfucius, či Abraham Lincoln.

Nechýbajú ani citáty Slovákov špeciálne pre tento zápisník. Adela Vinczeová, Vlado Voštinár, Táňa Keleová-Vasilková, ale aj Michal Viewegh alebo Adriana Sklenaříková.

Optimizmus a pozitívny pohľad na svet okolo vás dokážu zázraky. Je to kľúč k úspechu a napokon aj k šťastiu a naplneniu.

„Niekedy mám pocit, že sa príliš sťažujeme, hundreme, myslíme v tmavých farbách a pritom práve tá naša situácia môže byť stokrát lepšia ako tých naokolo. Akoby sme neboli vďační za to, čo máme,“ tvrdí na margo zápisníka pre LepšíDeň.sk jeho autor Milan Buno. „Chcel som preto pripraviť zápisník, kde si môžu ľudia zapisovať svoje myšlienky, skvelé nápady, zaznačia si pár slov o príjemnom stretnutí, super filme alebo pesničke, jednoducho tie pozitívne a príjemné veci. A popri tom sa na každej strane môžu inšpirovať optimistickými citátmi slávnych osobností zo sveta, aj známych ľudí zo Slovenska. A to všetko v grafickej úprave, ktorá lahodí každému okuJ.“

Zápisník je pre ľudí, ktorí sa chcú inšpirovať, nabiť pozitívnou energiou a dodať si optimizmus – očami slávnych osobností zo sveta, ale aj známych Slovákov. Veď optimisti majú zo života oveľa viac – s chuťou začínajú prácu, vychutnávajú si stretnutia, jedlo, užívajú si každý deň.

Úryvok z novinky Zápisník plný optimizmu :

Poznáte osud Helen Kellerovej?

Bola to spisovateľka, aktivistka a učiteľka, ale najmä žena, ktorá zvíťazila nad hluchotou a slepotou. Hoci sa narodila ako zdravé krásne bábätko, v necelých dvoch rokoch ochorela na meningitídu, ktorú vtedy ľudia bežne nepoznali. Choroba ju pripravila o zrak aj sluch.

Napriek tomu to však Helen v živote nevzdala – jej vôľa bola mocnejšia ako osud. Nechýbala jej obrovská radosť z učenia a chuť poznávať svet.

Do jej života vstúpili také osobnosti ako Alexander Graham Bell, Mark Twain, či magnát Standard Oil, Henry H. Rogers. Ten napokon financoval celé jej štúdium a Helen Kellerová sa vo veku 24 rokov stala prvý človekom v histórii, ktorý vyštudoval univerzitu. Dokonca prestížnu Harvardovu univerzitu!

Podobných životných príbehov je na svete mnoho. No vďaka optimizmu a pozitívnemu prístupu dokázali títo ľudia svoje obmedzenia prekonať a neraz využiť vo svoj prospech. A nielen vo svoj, ale aj pre dobro celého ľudstva.

Ako raz povedala spomínaná Helen Kellerová, „pesimista ešte neodhalil tajomstvo hviezd, nevydal sa na plavbu do nezmapovaných oblastí, ani neotvoril nové nebo pre ľudského ducha.“