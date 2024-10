Záplavy a zosuvy pôdy v Bosne a Hercegovine usmrtili 16 ľudí. Voda všetko zmietla, vrátane psa, hovorí jeden z obyvateľov (foto)

V Jablanici nebol signál

5.10.2024 (SITA.sk) - Záplavy zosuvy pôdy v Bosne a Hercegoviny po silných dažďoch z noci na piatok už pripravili o život najmenej 16 ľudí. Záchranné služby na juhu krajiny evidujú niekoľko nezvestných ľudí. Na pomoc v centrálnej a južnej časti krajiny vyzvali dobrovoľníkov a armádu.V meste Jablanica a jeho okolí zomrelo najmenej 14 ľudí. Úrady neskôr oznámili, že našli ďalšie dve telá. „Takúto krízu si od vojny nepamätám,“ povedal hovorca miestnej administratívy Darko Juka s odkazom na vojnu v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995, ktorá zanechala krajinu v troskách.Záchranné služby v mestách Jablanica a Kiseljak uviedli, že v noci bolo vypnuté napájanie a mobilné telefóny stratili signál. Požiarna stanica v Jablanici informovala, že mesto bolo úplne neprístupné, pretože cesty a trate boli nepriechodné.„Polícia nám oznámila, že zablokovaná je aj železnica,“ uviedli záchranári. „Momentálne sa do Jablanice ani z nej nedá dostať. Pevné linky fungujú, ale mobilné telefóny nemajú signál.“ Ľudí vyzvali, aby sa neodvážili vychádzať do zaplavených ulíc.Josip Kalem, obyvateľ Fojnice, jedného z miest zasiahnutých povodňami, povedal, že okolo štvrtej ráno ho zobudil štekot jeho psa. Keď vyšiel na terasu, videl, že voda rýchlo stúpa.„Zišiel som dolu, zobudil som manželku a obzerali sme sa okolo seba. Nemohli sme sa dostať z domu. Videli sme, že sa doň vlieva čoraz viac vody,“ povedal. „Voda zrazu zaplavila garáž, pivnicu, moje auto - všetko. Voda to všetko zmietla, vrátane môjho psa. Povodeň to odniesla po prúde.“Silné dažde a vietor hlásili aj v susednom Chorvátsku, kde bolo uzavretých niekoľko ciest a hlavné mesto Záhreb sa pripravovalo na vyliatie rozvodnenej rieky Sáva. Silný vietor brzdí dopravu na južnom pobreží Jadranského mora a prudké záplavy spôsobené silnými dažďami ohrozujú viaceré mestá a obce v Chorvátsku.Záplavy spôsobené silnými dažďami hlásili aj v Čiernej Hore južne od Bosny a Hercegoviny, kde boli odrezané pd sveta niektoré dediny a zaplavené boli cesty a domy.