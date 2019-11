Záplavy sa stali témou volebnej kampane, strany sa navzájom obviňujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. novembra (TASR) - Britskí polici sa v sobotu navzájom obviňovali za záplavy, ktoré trápia viaceré časti Anglicka. Povodne sa stali veľkou témou kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa v Spojenom kráľovstve budú konať 12. decembra. Napísala to tlačová agentúra AP.Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn postupne navštevuje časti severného Anglicka, ktoré zatopili rozvodnené rieky. Tie sa vyliali z brehov, keď za jediný deň spadlo 112 milimetrov dažďových zrážok, čo je viac ako za vyše mesiaca. Jedna žena zahynula, keď ju odniesla záplavová voda.Corbyn vyhlásil, že konzervatívna vláda "nepripravila obce a mestá na situáciu, lebo neinvestovala do prevencie pred záplavami".povedal Corbyn.Konzervatívny premiér Boris Johnson navštívil zaplavené oblasti v piatok a uisťoval obyvateľov, že vláda "už investuje viac peňazí do protipovodňových zábran".Prívalový dážď v sobotu zoslabol, ale úrad pre životné prostredie oznámil, že v okolí rozvodnenej rieky Don stále platí sedem varovaní pred kritickými záplavami - stupeň týchto varovaní sa označuje ako "ohrozenie života".Johnson vyhlásil voľby na december, o vyše dva roky skôr, lebo dúfa, že prelomí v Británii politickú patovú situáciu okolo brexitu.Voliči budú vyberať zákonodarcov do všetkých 650 kresiel v Dolnej snemovni britského parlamentu. Johnson tvrdí, že ak konzervatívci získajú väčšinu, uskutoční brexit a vyvedie Spojené kráľovstvo z Európskej únie do 31. januára, teda do súčasne platného konečného termínu.Labouristi tvrdia, že v prípade víťazstva vyrokujú novú rozvodovú dohodu s EÚ a potom nechajú voličov rozhodnúť medzi týmito vyrokovanými podmienkami dohody a zotrvaním v Únii.Obe veľké strany takisto sľubujú viac peňazí pre infraštruktúru, zdravotnú starostlivosť a verejné služby.