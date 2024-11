Záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny hrozí odpojenie od elektriny

21.11.2024 (SITA.sk) - Záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny, ktorú od marca 2022 okupuje ruská armáda, hrozí odpojenie od elektrickej energie. Pre ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru je elektráreň napojená len na jedno elektrické vedenie. Uviedlo to vo štvrtok ukrajinské ministerstvo energetiky, informuje spravodajský web Kyiv Independent.Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko na komunikačnej platforme Telegram potvrdil, že v prípade odpojenia posledného vedenia nastane úplný výpadok zásobovania objektov elektrinou.Tento týždeň je to už druhýkrát, keď elektrárni vážne hrozí odpojenie od elektrickej energie, čo by mohlo narušiť jej bezpečnú prevádzku a spôsobiť haváriu. Elektráreň je v súčasnosti pripojená na ukrajinskú elektrickú sieť. Podobné incidenty sa opakovane vyskytujú od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine.