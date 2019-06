Zaragoza: Udalosti rokov 2015-17 v Katalánsku boli štátnym prevratom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 5. júna (TASR) - Katalánski politici súdení od februára v Madride za svoju účasť na pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017 si boli vedomí, že páchajú štátny prevrat voči Španielsku. Vyhlásil to v utorok v Madride prokurátor španielskeho najvyššieho súdu Javier Zaragoza.Vo svojej záverečnej reči v rámci súdneho procesu s 12 katalánskymi separatistami Zaragoza dodal, že tentonahradiť právny poriadok iným prostredníctvom nezákonných prostriedkov".Sudca tiež zopakoval obvinenia zo vzbury, občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov, ktoré boli vznesené voči 12 obžalovaným.uviedol Zaragoza.Piati z 12 obžalovaných, ktorým v prípade uznania za vinných hrozia dlhé roky väzenia, boli 28. apríla vo voľbách zvolení za poslancov španielskeho parlamentu.Záverečné reči obžalovaných pred súdom sa očakávajú na budúci týždeň. Potom sa porota odoberie, aby sa poradila o výške trestov v tejto kauze. Očakáva sa, že konečný verdikt bude známy až o niekoľko mesiacov.Deviati väznení separatisti sú obžalovaní zo vzbury, ktorej sa mali dopustiť zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky. V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov.Katalánske hnutie za nezávislosť považuje obžalovaných za "politických väzňov", čo však španielska vláda a súdnictvo zásadne odmietajú.Referendum o nezávislosti Katalánska sa konalo 1. októbra 2017 napriek nesúhlasu a zákazu Madridu. Podľa španielskej vlády a súdov bol totiž tento plebiscit v rozpore s ústavou krajiny. V deň referenda došlo na mnohých miestach k brutálnym zásahom španielskej polície voči voličom a zranenia utrpeli stovky ľudí. Za nezávislosť sa vyslovilo 90,18 percenta zúčastnených voličov. Účasť na hlasovaní bola 43-percentná.K jednostrannému vyhláseniu nezávislosti pristúpil katalánsky parlament 27. októbra 2017. Nasledujúci deň španielska vláda uvalila na Katalánsko priamy dohľad, odvolala katalánske vedenie a rozpustila katalánsky parlament.Siedmim katalánskym politikom, ktorí sa zásadným spôsobom podieľali na vyhlásení nezávislosti Katalánska, sa podarilo pred zatknutím v Španielsku utiecť do zahraničia. Medzi nimi je aj bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont.